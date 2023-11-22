Рейтинг@Mail.ru
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 22.11.2023 (обновлено: 12:41 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/rakety-1911021506.html
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России - РИА Новости, 22.11.2023
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:30
2023-11-22T12:41
сша
иран
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности передачи Ираном России баллистических ракет для использования их в зоне специальной военной операции: у наших стран развиваются отношения с Тегераном, включая военно-техническое сотрудничество.“Никак. Я не думаю, что следует это как-то комментировать. У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем”, – сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление Кирби.
https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, в мире
США, Иран, В мире
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России

Песков не стал комментировать утверждения США о передаче Ираном ракет России

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности передачи Ираном России баллистических ракет для использования их в зоне специальной военной операции: у наших стран развиваются отношения с Тегераном, включая военно-техническое сотрудничество.
“Никак. Я не думаю, что следует это как-то комментировать. У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем”, – сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление Кирби.
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией
21 сентября, 03:37
 
СШАИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала