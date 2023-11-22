https://ria.ru/20231122/rakety-1911021506.html

В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России

В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России - РИА Новости, 22.11.2023

В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:30

2023-11-22T12:30

2023-11-22T12:41

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности передачи Ираном России баллистических ракет для использования их в зоне специальной военной операции: у наших стран развиваются отношения с Тегераном, включая военно-техническое сотрудничество.“Никак. Я не думаю, что следует это как-то комментировать. У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем”, – сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление Кирби.

https://ria.ru/20230921/sotrudnichestvo-1897688672.html

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сша, иран, в мире