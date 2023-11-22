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В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России - РИА Новости, 22.11.2023
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:30
2023-11-22T12:30
2023-11-22T12:41
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности передачи Ираном России баллистических ракет для использования их в зоне специальной военной операции: у наших стран развиваются отношения с Тегераном, включая военно-техническое сотрудничество.“Никак. Я не думаю, что следует это как-то комментировать. У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем”, – сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление Кирби.
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сша, иран, в мире
В Кремле отреагировали на утверждения США о передаче Ираном ракет России
Песков не стал комментировать утверждения США о передаче Ираном ракет России
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не стоит никак комментировать заявления представителя Белого дома Джона Кирби о возможности передачи Ираном России баллистических ракет для использования их в зоне специальной военной операции: у наших стран развиваются отношения с Тегераном, включая военно-техническое сотрудничество.
“Никак. Я не думаю, что следует это как-то комментировать. У нас развиваются наши отношения с Ираном, в том числе и в области военно-технического сотрудничества. Но эту информацию мы никак не комментируем”, – сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление Кирби.
Президент Ирана заявил о дальнейшем сотрудничестве с Россией