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Украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое
Украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое - РИА Новости, 22.11.2023
Украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое
Украинские войска в 19.15 выпустили одну ракету по поселку Липовое в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T21:06
2023-11-22T21:06
2023-11-22T21:06
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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 выпустили одну ракету по поселку Липовое в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Липовое: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска за 15 минут с 20.00 выпустили в общей сложности еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
донецкая народная республика
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сцкк, донецкая народная республика, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка
Украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое
СЦКК ДНР: украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое