https://ria.ru/20231122/raketa-1911188924.html

Украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое

Украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое - РИА Новости, 22.11.2023

Украинские войска выпустили ракету по поселку Липовое

Украинские войска в 19.15 выпустили одну ракету по поселку Липовое в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T21:06

2023-11-22T21:06

2023-11-22T21:06

специальная военная операция на украине

сцкк

донецкая народная республика

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 22 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 19.15 выпустили одну ракету по поселку Липовое в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.15 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Липовое: выпущена одна ракета из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях на данный момент не сообщается. Кроме того, украинские войска за 15 минут с 20.00 выпустили в общей сложности еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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сцкк, донецкая народная республика, украина, горловка