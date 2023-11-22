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В Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал" - РИА Новости, 22.11.2023
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11:46 22.11.2023 (обновлено: 11:58 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/raketa-1911009289.html
В Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"
В Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал" - РИА Новости, 22.11.2023
В Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"
ВМС Индии провели успешный испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности с борта новейшего эсминца "Импхал". РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:46
2023-11-22T11:58
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. ВМС Индии провели успешный испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности с борта новейшего эсминца "Импхал". "Импхал" (проект 12706), новейший эсминец ВМС Индии с управляемыми ракетами местного производства, отличился во время своей первой стрельбы ракетами BrahMos в море. Первый испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности перед вводом корабля в эксплуатацию подчеркивает неизменное внимание ВМС Индии к боевой готовности, растущее мастерство судостроения и гарантированную надежность отечественных вооружений и платформ", - сообщил представитель ВМС Индии в соцсети X. Третий эсминец-невидимка проекта 15В "Импхал" был передан ВМС Индии 20 октября 2023 года. Эсминец водоизмещением 7,4 тысячи тонн и общей длиной 164 метра вооружен ракетами класса "земля-воздух" средней дальности, ракетами BrahMos класса "земля-земля", торпедными, ракетными противолодочными и артиллерийскими установками. BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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космос - риа наука, индия, москва, brahmos aerospace, нпо машиностроения, брамос
Космос - РИА Наука, Индия, Москва, BrahMos Aerospace, НПО Машиностроения, Брамос
В Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"

ВМС Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"

© AFP 2023 / SAM PANTHAKYМодель индийской сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" на выставке Defense Expo
Модель индийской сверхзвуковой крылатой ракеты Брамос на выставке Defense Expo - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / SAM PANTHAKY
Модель индийской сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" на выставке Defense Expo. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. ВМС Индии провели успешный испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности с борта новейшего эсминца "Импхал".
«
"Импхал" (проект 12706), новейший эсминец ВМС Индии с управляемыми ракетами местного производства, отличился во время своей первой стрельбы ракетами BrahMos в море. Первый испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности перед вводом корабля в эксплуатацию подчеркивает неизменное внимание ВМС Индии к боевой готовности, растущее мастерство судостроения и гарантированную надежность отечественных вооружений и платформ", - сообщил представитель ВМС Индии в соцсети X.
Третий эсминец-невидимка проекта 15В "Импхал" был передан ВМС Индии 20 октября 2023 года. Эсминец водоизмещением 7,4 тысячи тонн и общей длиной 164 метра вооружен ракетами класса "земля-воздух" средней дальности, ракетами BrahMos класса "земля-земля", торпедными, ракетными противолодочными и артиллерийскими установками.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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Космос - РИА НаукаИндияМоскваBrahMos AerospaceНПО МашиностроенияБрамос
 
 
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