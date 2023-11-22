В Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"
ВМС Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"
© AFP 2023 / SAM PANTHAKYМодель индийской сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" на выставке Defense Expo
Модель индийской сверхзвуковой крылатой ракеты "Брамос" на выставке Defense Expo. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноя – РИА Новости. ВМС Индии провели успешный испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности с борта новейшего эсминца "Импхал".
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"Импхал" (проект 12706), новейший эсминец ВМС Индии с управляемыми ракетами местного производства, отличился во время своей первой стрельбы ракетами BrahMos в море. Первый испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности перед вводом корабля в эксплуатацию подчеркивает неизменное внимание ВМС Индии к боевой готовности, растущее мастерство судостроения и гарантированную надежность отечественных вооружений и платформ", - сообщил представитель ВМС Индии в соцсети X.
Третий эсминец-невидимка проекта 15В "Импхал" был передан ВМС Индии 20 октября 2023 года. Эсминец водоизмещением 7,4 тысячи тонн и общей длиной 164 метра вооружен ракетами класса "земля-воздух" средней дальности, ракетами BrahMos класса "земля-земля", торпедными, ракетными противолодочными и артиллерийскими установками.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".