Рейтинг@Mail.ru
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 22.11.2023 (обновлено: 12:05 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pvo-1911013932.html
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 22.11.2023
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску
ПВО отразила воздушную атаку украинских войск по Бердянску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:04
2023-11-22T12:05
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
владимир рогов
россия
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. ПВО отразила воздушную атаку украинских войск по Бердянску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Это вторая за сутки атака по городу в Запорожской области, ночью ПВО перехватила на подлете к Бердянску украинскую ракету. "Украинские боевики пытались нанести удар по Бердянску. Система ПВО отразила воздушную атаку", - сказал Рогов. По его словам, предварительно, разрушений и жертв нет. Подробности случившегося устанавливаются.
бердянск
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, запорожская область, владимир рогов, россия, пво
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, ПВО
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску

Рогов: системы ПВО РФ отразили воздушную атаку ВСУ по Бердянску

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. ПВО отразила воздушную атаку украинских войск по Бердянску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Это вторая за сутки атака по городу в Запорожской области, ночью ПВО перехватила на подлете к Бердянску украинскую ракету.
«
"Украинские боевики пытались нанести удар по Бердянску. Система ПВО отразила воздушную атаку", - сказал Рогов.
По его словам, предварительно, разрушений и жертв нет. Подробности случившегося устанавливаются.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
21 ноября, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьВладимир РоговРоссияПВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала