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ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 22.11.2023
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску
ПВО отразила воздушную атаку украинских войск по Бердянску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:04
2023-11-22T12:04
2023-11-22T12:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. ПВО отразила воздушную атаку украинских войск по Бердянску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Это вторая за сутки атака по городу в Запорожской области, ночью ПВО перехватила на подлете к Бердянску украинскую ракету. "Украинские боевики пытались нанести удар по Бердянску. Система ПВО отразила воздушную атаку", - сказал Рогов. По его словам, предварительно, разрушений и жертв нет. Подробности случившегося устанавливаются.
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бердянск, запорожская область, владимир рогов, россия, пво
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, ПВО
ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску
Рогов: системы ПВО РФ отразили воздушную атаку ВСУ по Бердянску