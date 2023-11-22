https://ria.ru/20231122/pvo-1911013932.html

ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску

ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску - РИА Новости, 22.11.2023

ПВО отразила воздушную атаку ВСУ по Бердянску

ПВО отразила воздушную атаку украинских войск по Бердянску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:04

2023-11-22T12:04

2023-11-22T12:05

специальная военная операция на украине

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. ПВО отразила воздушную атаку украинских войск по Бердянску, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Это вторая за сутки атака по городу в Запорожской области, ночью ПВО перехватила на подлете к Бердянску украинскую ракету. "Украинские боевики пытались нанести удар по Бердянску. Система ПВО отразила воздушную атаку", - сказал Рогов. По его словам, предварительно, разрушений и жертв нет. Подробности случившегося устанавливаются.

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2023

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бердянск, запорожская область, владимир рогов, россия, пво