https://ria.ru/20231122/pvo-1910967133.html

ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Крыма

ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Крыма - РИА Новости, 22.11.2023

ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Крыма

Российские средства ПВО сбили три украинских дрона самолетного типа над Крымом, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:31

2023-11-22T08:31

2023-11-22T08:43

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили три украинских дрона самолетного типа над Крымом, сообщили в среду в Минобороны России."Сегодня около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", - заявили в Минобороны.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)