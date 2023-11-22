https://ria.ru/20231122/pvo-1910967133.html
ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Крыма
ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Крыма - РИА Новости, 22.11.2023
ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Крыма
Российские средства ПВО сбили три украинских дрона самолетного типа над Крымом, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:31
2023-11-22T08:31
2023-11-22T08:43
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО сбили три украинских дрона самолетного типа над Крымом, сообщили в среду в Минобороны России."Сегодня около 07.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено над территорией Республики Крым", - заявили в Минобороны.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Крыма
МО РФ: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над территорией Крыма