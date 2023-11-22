https://ria.ru/20231122/pvo-1910943518.html
В Киевской области заявили о работе ПВО
В Киевской области заявили о работе ПВО - РИА Новости, 22.11.2023
В Киевской области заявили о работе ПВО
В Киевской области работает ПВО, заявила военная администрация региона в Telegram-канале. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T00:40
2023-11-22T00:40
2023-11-22T00:56
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В Киевской области работает ПВО, заявила военная администрация региона в Telegram-канале. "В регионе работает ПВО", — говорится в сообщении.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей звучит воздушная тревога.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20231122/obstrely-1910942726.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Николаевская область, Киев, Вооруженные силы РФ, Украина
В Киевской области заявили о работе ПВО
Администрация: в Киевской области работает ПВО