https://ria.ru/20231122/putin-1911107741.html
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика - РИА Новости, 22.11.2023
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика
Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван и непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран, заявил президент России Владимир РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:32
2023-11-22T16:32
2023-11-22T16:45
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван и непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы отметить также и то, что колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.По словам президента, эти действия оправдывались в том числе борьбой с пандемией.
https://ria.ru/20231122/rossiya-1911105812.html
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в мире, владимир путин, экономика, украина, россия, большая двадцатка
В мире, Владимир Путин, Экономика, Украина, Россия, Большая двадцатка
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика
Путин: стресс, испытываемый мировой экономикой, вызван действиями Запада