https://ria.ru/20231122/putin-1911107741.html

Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика

Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика - РИА Новости, 22.11.2023

Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика

Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван и непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран, заявил президент России Владимир РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:32

2023-11-22T16:32

2023-11-22T16:45

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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван и непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы отметить также и то, что колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.По словам президента, эти действия оправдывались в том числе борьбой с пандемией.

https://ria.ru/20231122/rossiya-1911105812.html

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в мире, владимир путин, экономика, украина, россия, большая двадцатка