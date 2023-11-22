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Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика - РИА Новости, 22.11.2023
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16:32 22.11.2023 (обновлено: 16:45 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911107741.html
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика - РИА Новости, 22.11.2023
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика
Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван и непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран, заявил президент России Владимир РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:32
2023-11-22T16:45
в мире
владимир путин
экономика
украина
россия
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван и непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран, заявил президент России Владимир Путин."Хотел бы отметить также и то, что колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.По словам президента, эти действия оправдывались в том числе борьбой с пандемией.
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в мире, владимир путин, экономика, украина, россия, большая двадцатка
В мире, Владимир Путин, Экономика, Украина, Россия, Большая двадцатка
Путин назвал причину стресса, который испытывает мировая экономика

Путин: стресс, испытываемый мировой экономикой, вызван действиями Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, вызван и непродуманной макроэкономической политикой некоторых стран, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Хотел бы отметить также и то, что колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.
По словам президента, эти действия оправдывались в том числе борьбой с пандемией.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Россия выполняет обязательства по энергетике и продовольствию, заявил Путин
Вчера, 16:28
 
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