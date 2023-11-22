https://ria.ru/20231122/putin-1911107452.html

Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа

Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023

Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа

Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20, участники которого подвели итоги председательства Индии в 2023 году. Ключевые заявления президента — в материале... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:55

2023-11-22T16:55

2023-11-22T17:41

украина

большая двадцатка

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911120484_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3fe813fee0b000586aa323a81c884e5f.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20, участники которого подвели итоги председательства Индии в 2023 году. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О двуличии ЗападаКак отметил российский лидер, некоторые коллеги в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине"."Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции — полостные операции, — действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?"Путин напомнил, что на Украине мирные переговоры запрещены указом президента, в то время как Россия никогда от них не отказывалась.О трансформации мировой экономикиГоворя о мировой экономике, российский лидер отметил, что она проходит через масштабную трансформацию. Появляются новые центры развития, активность смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы.Ситуация требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение большинства членов международного сообщества."Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. <...> Вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет."В результате этой политики больше всего пострадали беднейшие страны, подчеркнул президент.О шагах по выходу из кризисаДля восстановления открытого и взаимовыгодного сотрудничества нужно оптимизировать систему глобального экономического управления, прежде всего — перезапустить ВТО в полном объеме, включая арбитраж, указал Путин.Кроме того, необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, таких как МВФ и Всемирный банк, чтобы использовать их ресурсы в интересах развития действительно нуждающихся стран."Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "Двадцатки", а также других международных институтов. В том числе — в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет, это очевидно, особенно с учетом процесса его расширения".Президент подчеркнул, что Россия будет продолжать вносить свой вклад в достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия на Земле, цифровую трансформацию мировой экономики, в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.

https://ria.ru/20231122/terrorizm-1911106567.html

https://ria.ru/20231122/putin-1911107317.html

https://ria.ru/20231122/neytralnost-1911114548.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это не потрясает?" – Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа Владимир Путин ответил некоторым коллегам, которые в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". 2023-11-22T16:55 true PT0M54S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, большая двадцатка, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году