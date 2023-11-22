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Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023
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16:55 22.11.2023 (обновлено: 17:41 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911107452.html
Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа
Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа - РИА Новости, 22.11.2023
Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа
Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20, участники которого подвели итоги председательства Индии в 2023 году. Ключевые заявления президента — в материале... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:55
2023-11-22T17:41
украина
большая двадцатка
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20, участники которого подвели итоги председательства Индии в 2023 году. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.О двуличии ЗападаКак отметил российский лидер, некоторые коллеги в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".&quot;Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции — полостные операции, — действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?&quot;Путин напомнил, что на Украине мирные переговоры запрещены указом президента, в то время как Россия никогда от них не отказывалась.О трансформации мировой экономикиГоворя о мировой экономике, российский лидер отметил, что она проходит через масштабную трансформацию. Появляются новые центры развития, активность смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы.Ситуация требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение большинства членов международного сообщества.&quot;Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. &lt;...&gt; Вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет.&quot;В результате этой политики больше всего пострадали беднейшие страны, подчеркнул президент.О шагах по выходу из кризисаДля восстановления открытого и взаимовыгодного сотрудничества нужно оптимизировать систему глобального экономического управления, прежде всего — перезапустить ВТО в полном объеме, включая арбитраж, указал Путин.Кроме того, необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, таких как МВФ и Всемирный банк, чтобы использовать их ресурсы в интересах развития действительно нуждающихся стран.&quot;Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках &quot;Двадцатки&quot;, а также других международных институтов. В том числе — в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет, это очевидно, особенно с учетом процесса его расширения&quot;.Президент подчеркнул, что Россия будет продолжать вносить свой вклад в достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия на Земле, цифровую трансформацию мировой экономики, в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.
https://ria.ru/20231122/terrorizm-1911106567.html
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РИА Новости
1
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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"Это не потрясает?" – Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа
Владимир Путин ответил некоторым коллегам, которые в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".
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украина, большая двадцатка, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Украина, Большая двадцатка, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

Путин сравнил реакцию Запада на ситуацию на Украине и в секторе Газа

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Владимир Путин выступил на онлайн-саммите G20, участники которого подвели итоги председательства Индии в 2023 году. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

О двуличии Запада

Как отметил российский лидер, некоторые коллеги в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине".
«

"Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции — полостные операции, — действовать скальпелем по детскому телу без наркоза — это не потрясает? А то, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, — это не потрясает?"

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для СМИ по итогам встречи в Москве
Владимир Путин
Путин напомнил, что на Украине мирные переговоры запрещены указом президента, в то время как Россия никогда от них не отказывалась.
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Вчера, 16:30

О трансформации мировой экономики

Говоря о мировой экономике, российский лидер отметил, что она проходит через масштабную трансформацию. Появляются новые центры развития, активность смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы.
Ситуация требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение большинства членов международного сообщества.
«

"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. <...> Вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет."

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для СМИ по итогам встречи в Москве
Владимир Путин
В результате этой политики больше всего пострадали беднейшие страны, подчеркнул президент.
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Вчера, 16:31

О шагах по выходу из кризиса

Для восстановления открытого и взаимовыгодного сотрудничества нужно оптимизировать систему глобального экономического управления, прежде всего — перезапустить ВТО в полном объеме, включая арбитраж, указал Путин.
Кроме того, необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, таких как МВФ и Всемирный банк, чтобы использовать их ресурсы в интересах развития действительно нуждающихся стран.
«

"Мы готовы к совместной работе по решению этих актуальных задач в рамках "Двадцатки", а также других международных институтов. В том числе — в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет, это очевидно, особенно с учетом процесса его расширения".

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с заявлениями для СМИ по итогам встречи в Москве
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что Россия будет продолжать вносить свой вклад в достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия на Земле, цифровую трансформацию мировой экономики, в обеспечение продовольственной и энергетической безопасности.
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