https://ria.ru/20231122/putin-1911107317.html

Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие

Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие - РИА Новости, 22.11.2023

Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие

Россия и дальше будет вносить свой вклад в устойчивое развитие, цифровую трансформацию мировой экономики, продовольственную и экологическую безопасность, заявил РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:31

2023-11-22T16:31

2023-11-22T16:42

россия

владимир путин

экономика

большая двадцатка

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и дальше будет вносить свой вклад в устойчивое развитие, цифровую трансформацию мировой экономики, продовольственную и экологическую безопасность, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Путин на виртуальном саммите G20.

https://ria.ru/20231122/putin-1911107741.html

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россия, владимир путин, экономика, большая двадцатка