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Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие - РИА Новости, 22.11.2023
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16:31 22.11.2023 (обновлено: 16:42 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911107317.html
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие - РИА Новости, 22.11.2023
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие
Россия и дальше будет вносить свой вклад в устойчивое развитие, цифровую трансформацию мировой экономики, продовольственную и экологическую безопасность, заявил РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:31
2023-11-22T16:42
россия
владимир путин
экономика
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и дальше будет вносить свой вклад в устойчивое развитие, цифровую трансформацию мировой экономики, продовольственную и экологическую безопасность, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Путин на виртуальном саммите G20.
https://ria.ru/20231122/putin-1911107741.html
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россия, владимир путин, экономика, большая двадцатка
Россия, Владимир Путин, Экономика, Большая двадцатка
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие

Путин: Россия и дальше будет вносить вклад в продовольственную безопасность

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и дальше будет вносить свой вклад в устойчивое развитие, цифровую трансформацию мировой экономики, продовольственную и экологическую безопасность, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Путин на виртуальном саммите G20.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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