https://ria.ru/20231122/putin-1911107317.html
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие - РИА Новости, 22.11.2023
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие
Россия и дальше будет вносить свой вклад в устойчивое развитие, цифровую трансформацию мировой экономики, продовольственную и экологическую безопасность, заявил РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:31
2023-11-22T16:31
2023-11-22T16:42
россия
владимир путин
экономика
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия и дальше будет вносить свой вклад в устойчивое развитие, цифровую трансформацию мировой экономики, продовольственную и экологическую безопасность, заявил президент России Владимир Путин."Наша страна будет и далее вносить свой вклад в сбалансированное достижение целей устойчивого развития, сохранение климата и биоразнообразия нашей планеты, цифровую трансформацию мировой экономики, обеспечение продовольственной и энергетической безопасности", - сказал Путин на виртуальном саммите G20.
https://ria.ru/20231122/putin-1911107741.html
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россия, владимир путин, экономика, большая двадцатка
Россия, Владимир Путин, Экономика, Большая двадцатка
Путин заявил, что Россия и дальше будет вносить вклад в устойчивое развитие
Путин: Россия и дальше будет вносить вклад в продовольственную безопасность