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Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
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16:30 22.11.2023 (обновлено: 16:51 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911106885.html
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, важно перезапустить ВТО и повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:30
2023-11-22T16:51
всемирная торговая организация (вто)
россия
в мире
владимир путин
большая двадцатка
оон
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия выступает за открытое международное сотрудничество, важно перезапустить ВТО и повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе саммита G20."Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. Важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления, а именно – перезапустить ВТО в полном объёме, включая её арбитражную функцию", - сказал Путин.Он также отметил, что необходимо повысить роль развивающихся экономик."Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230927/vto-1898980080.html
https://ria.ru/20231122/putin-1911107317.html
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всемирная торговая организация (вто), россия, в мире, владимир путин, большая двадцатка, оон
Всемирная торговая организация (ВТО), Россия, В мире, Владимир Путин, Большая двадцатка, ООН
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин

Путин: РФ выступает за открытое международное сотрудничество

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия выступает за открытое международное сотрудничество, важно перезапустить ВТО и повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе саммита G20.
"Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. Важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления, а именно – перезапустить ВТО в полном объёме, включая её арбитражную функцию", - сказал Путин.
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Си Цзиньпин заявил о необходимости реформирования ВТО
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Он также отметил, что необходимо повысить роль развивающихся экономик.
"Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях", - сказал Путин.
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Всемирная торговая организация (ВТО)РоссияВ миреВладимир ПутинБольшая двадцаткаООН
 
 
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