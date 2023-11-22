https://ria.ru/20231122/putin-1911106885.html
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 22.11.2023
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, важно перезапустить ВТО и повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:30
2023-11-22T16:30
2023-11-22T16:51
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Россия выступает за открытое международное сотрудничество, важно перезапустить ВТО и повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в ходе саммита G20."Россия выступает за то, чтобы восстановить дух открытого и взаимовыгодного международного экономического сотрудничества, основывающегося на нормах Устава ООН и принципах коллегиальной и взаимоуважительной совместной работы. Важно добиваться действенной оптимизации системы глобального экономического управления, а именно – перезапустить ВТО в полном объёме, включая её арбитражную функцию", - сказал Путин.Он также отметил, что необходимо повысить роль развивающихся экономик."Необходимо повысить роль развивающихся экономик в международных финансовых институтах, включая МВФ и Всемирный банк, использовать ресурсы этих организаций в интересах развития действительно нуждающихся стран и регионов, а не в конъюнктурных политических целях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230927/vto-1898980080.html
https://ria.ru/20231122/putin-1911107317.html
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всемирная торговая организация (вто), россия, в мире, владимир путин, большая двадцатка, оон
Всемирная торговая организация (ВТО), Россия, В мире, Владимир Путин, Большая двадцатка, ООН
Россия выступает за открытое международное сотрудничество, заявил Путин
Путин: РФ выступает за открытое международное сотрудничество