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Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире - РИА Новости, 22.11.2023
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16:29 22.11.2023 (обновлено: 16:42 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911106317.html
Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире
Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире - РИА Новости, 22.11.2023
Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире
Ситуация в мире требует коллективных консенсусных решений, надо учитывать изменение миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:29
2023-11-22T16:42
в мире
владимир путин
большая двадцатка
россия
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация в мире требует коллективных консенсусных решений, надо учитывать изменение миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас ситуация в глобальной экономике требует, да и в мире в целом, требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.По его словам, необходимо учитывать происходящее сейчас изменение миропорядка.
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в мире, владимир путин, большая двадцатка, россия
В мире, Владимир Путин, Большая двадцатка, Россия
Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире

Путин заявил о необходимости принятия консенсусных решений из-за ситуации в мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие во внеочередном саммите "Группы двадцати"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация в мире требует коллективных консенсусных решений, надо учитывать изменение миропорядка, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас ситуация в глобальной экономике требует, да и в мире в целом, требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.
По его словам, необходимо учитывать происходящее сейчас изменение миропорядка.
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