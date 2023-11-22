https://ria.ru/20231122/putin-1911106317.html

Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире

Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире - РИА Новости, 22.11.2023

Путин заявил о необходимости консенсусных решений из-за ситуации в мире

Ситуация в мире требует коллективных консенсусных решений, надо учитывать изменение миропорядка, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:29

2023-11-22T16:29

2023-11-22T16:42

в мире

владимир путин

большая двадцатка

россия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Ситуация в мире требует коллективных консенсусных решений, надо учитывать изменение миропорядка, заявил президент России Владимир Путин."Сейчас ситуация в глобальной экономике требует, да и в мире в целом, требует коллективных консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран", - сказал Путин, выступая в ходе саммита G20.По его словам, необходимо учитывать происходящее сейчас изменение миропорядка.

https://ria.ru/20231025/rossiya-1905208904.html

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в мире, владимир путин, большая двадцатка, россия