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Путин заявил, что истребление населения в Газе не может не потрясать

Путин заявил, что истребление населения в Газе не может не потрясать - РИА Новости, 22.11.2023

Путин заявил, что истребление населения в Газе не может не потрясать

Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему мировые лидеры "не потрясены" словами генсека ООН Антониу Гутерреша, что Газа превратилась в огромное... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:29

2023-11-22T16:29

2023-11-22T17:22

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин задался вопросом, почему мировые лидеры "не потрясены" словами генсека ООН Антониу Гутерреша, что Газа превратилась в огромное детское кладбище.На виртуальном саммите "Большой двадцатки" Путин отметил слова предыдущих выступавших, говоривших, что они потрясены действиями России на Украине и гибелью людей."Понимаю, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза, это не потрясает? А то, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище, это не потрясает?" - сказал президент России.

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"Это не потрясает?" – Путин сравнил ситуацию на Украине и в секторе Газа Владимир Путин ответил некоторым коллегам, которые в своих выступлениях заявили, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". 2023-11-22T16:29 true PT0M54S

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украина, в мире, россия, владимир путин, антониу гутерреш, оон