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Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине
Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине - РИА Новости, 22.11.2023
Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил подумать о том, как прекратить трагедию на Украине. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:27
2023-11-22T16:27
2023-11-22T18:27
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил подумать о том, как прекратить трагедию на Украине."Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", — сказал он.Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса. "И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — добавил президент.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.Путин, со своей стороны, отмечал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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украина, владимир путин, в мире, россия, европа, нато, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, В мире, Россия, Европа, НАТО, Большая двадцатка
Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине
Путин предложил подумать о прекращении трагедии боевых действий на Украине
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости
. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20
, предложил подумать о том, как прекратить трагедию на Украине.
«
"Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", — сказал он.
Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.
"И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — добавил президент.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.
Путин, со своей стороны, отмечал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.