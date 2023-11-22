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Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 22.11.2023 (обновлено: 18:27 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911105583.html
Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине
Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине - РИА Новости, 22.11.2023
Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил подумать о том, как прекратить трагедию на Украине. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:27
2023-11-22T18:27
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
в мире
россия
европа
нато
большая двадцатка
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил подумать о том, как прекратить трагедию на Украине.&quot;Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает &quot;продолжающаяся агрессия России на Украине&quot;. Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию&quot;, — сказал он.Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса. "И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — добавил президент.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.Путин, со своей стороны, отмечал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
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украина, владимир путин, в мире, россия, европа, нато, большая двадцатка
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, В мире, Россия, Европа, НАТО, Большая двадцатка
Путин прокомментировал сообщения коллег о потрясении от ситуации на Украине

Путин предложил подумать о прекращении трагедии боевых действий на Украине

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил подумать о том, как прекратить трагедию на Украине.
«

"Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию", — сказал он.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это киевские власти публично объявили о выходе из переговорного процесса.
"И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — добавил президент.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, что возможно только военным путем.
Путин, со своей стороны, отмечал, что если в Киеве хотят переговорного процесса, то нужны не театральные жесты, а отмена декрета, запрещающего переговоры. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинВ миреРоссияЕвропаНАТОБольшая двадцатка
 
 
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