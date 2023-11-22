https://ria.ru/20231122/putin-1911104984.html

Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 22.11.2023

Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:26

2023-11-22T16:26

2023-11-22T17:25

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20."Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — сказал он.В октябре экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевским властям нужно отменить военное положение в стране и садиться за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, бывшая советская республика рискует потерять финансовую поддержку Запада.Москва не раз указывала, что готова к перемирию, однако киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Путиным.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны".

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в мире, россия, украина, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, москва, нато