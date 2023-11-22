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Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 22.11.2023
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16:26 22.11.2023 (обновлено: 17:25 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911104984.html
Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной - РИА Новости, 22.11.2023
Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной
Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:26
2023-11-22T17:25
в мире
россия
украина
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20.&quot;Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры&quot;, — сказал он.В октябре экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевским властям нужно отменить военное положение в стране и садиться за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, бывшая советская республика рискует потерять финансовую поддержку Запада.Москва не раз указывала, что готова к перемирию, однако киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Путиным.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны".
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в мире, россия, украина, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, москва, нато
В мире, Россия, Украина, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Москва, НАТО
Путин на саммите G20 подтвердил готовность России к переговорам с Украиной

Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил президент Владимир Путин во время выступления на онлайн-саммите G20.
«

"Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры", — сказал он.

В октябре экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что киевским властям нужно отменить военное положение в стране и садиться за стол переговоров с Россией на фоне обострения палестино-израильского конфликта. По его словам, бывшая советская республика рискует потерять финансовую поддержку Запада.
Москва не раз указывала, что готова к перемирию, однако киевский режим на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Путиным.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация может перейти в мирное русло "при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны".
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