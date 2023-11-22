https://ria.ru/20231122/putin-1911095677.html

Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек

Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек - РИА Новости, 22.11.2023

Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек

Житель Дагестана Юсуп Далгатов, спасший четырех человек во время пожара в частном доме, указом президента России Владимира Путина награжден медалью "За отвагу... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:08

2023-11-22T16:08

2023-11-22T16:20

махачкала

россия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Житель Дагестана Юсуп Далгатов, спасший четырех человек во время пожара в частном доме, указом президента России Владимира Путина награжден медалью "За отвагу при пожаре". "За отвагу, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За отвагу при пожаре" Далгатова Юсупа Халидовича, Республика Дагестан", – говорится в тексте указа главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В сентябре 2021 года в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы в частном доме, в котором гостил Далгатов, произошел взрыв бытового газа. Мужчина вытащил из горящего дома троих детей и их мать. Сам Далгатов при этом получил ожоги более 60% поверхности тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спецбортом МЧС России его перевезли в московскую клинику. Начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов тогда представил его к ведомственной награде.

https://ria.ru/20230327/medal-1860969043.html

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махачкала, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество