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Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек - РИА Новости, 22.11.2023
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16:08 22.11.2023 (обновлено: 16:20 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911095677.html
Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек
Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек - РИА Новости, 22.11.2023
Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек
Житель Дагестана Юсуп Далгатов, спасший четырех человек во время пожара в частном доме, указом президента России Владимира Путина награжден медалью "За отвагу... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:08
2023-11-22T16:20
махачкала
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Житель Дагестана Юсуп Далгатов, спасший четырех человек во время пожара в частном доме, указом президента России Владимира Путина награжден медалью "За отвагу при пожаре". "За отвагу, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За отвагу при пожаре" Далгатова Юсупа Халидовича, Республика Дагестан", – говорится в тексте указа главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В сентябре 2021 года в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы в частном доме, в котором гостил Далгатов, произошел взрыв бытового газа. Мужчина вытащил из горящего дома троих детей и их мать. Сам Далгатов при этом получил ожоги более 60% поверхности тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спецбортом МЧС России его перевезли в московскую клинику. Начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов тогда представил его к ведомственной награде.
https://ria.ru/20230327/medal-1860969043.html
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махачкала, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Махачкала, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре четырех человек

Путин наградил медалью дагестанца, спасшего при пожаре трех детей и их мать

© Фото : МЧС ДагестанаЮсуп Далгатов
Юсуп Далгатов - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : МЧС Дагестана
Юсуп Далгатов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Житель Дагестана Юсуп Далгатов, спасший четырех человек во время пожара в частном доме, указом президента России Владимира Путина награжден медалью "За отвагу при пожаре".
«
"За отвагу, смелость и самоотверженность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью "За отвагу при пожаре" Далгатова Юсупа Халидовича, Республика Дагестан", – говорится в тексте указа главы государства, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В сентябре 2021 года в поселке Новый Хушет в пригороде Махачкалы в частном доме, в котором гостил Далгатов, произошел взрыв бытового газа. Мужчина вытащил из горящего дома троих детей и их мать. Сам Далгатов при этом получил ожоги более 60% поверхности тела и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спецбортом МЧС России его перевезли в московскую клинику. Начальник главного управления МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов тогда представил его к ведомственной награде.
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МахачкалаРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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