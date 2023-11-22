https://ria.ru/20231122/putin-1911090934.html
Путин наградил замглавы Минюста орденом Невского
Путин наградил замглавы Минюста орденом Невского - РИА Новости, 22.11.2023
Путин наградил замглавы Минюста орденом Невского
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя министра юстиции Дмитрия Жуйкова, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:59
2023-11-22T15:59
2023-11-22T16:00
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского заместителя министра юстиции Дмитрия Жуйкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. "За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Жуйкова Дмитрия Сергеевича – заместителя министра юстиции Российской Федерации", - сообщается в документе. Должность замглавы Минюста Жуйков занимает с июля 2020 года. Долгое время она работал начальником управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан.
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общество, россия, дмитрий жуйков, владимир путин, александр невский
Общество, Россия, Дмитрий Жуйков, Владимир Путин, Александр Невский
Путин наградил замглавы Минюста орденом Невского
Путин наградил орденом Александра Невского замминистра юстиции Дмитрия Жуйкова