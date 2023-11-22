https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html

Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина

Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина - РИА Новости, 22.11.2023

Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина

Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:45

2023-11-22T14:45

2023-11-22T15:08

религия

религия

владимир путин

митрополит тихон (шевкунов)

россия

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153302/64/1533026498_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_6583c50a69477fd58c0af37a83226c45.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).Он отметил, что его действительно обычно называют духовником главы государства. "Не я говорю: вот, я — его (чей-то. — Прим. ред.) духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим", — сказал митрополит.Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии в октябре. До этого он был митрополитом Псковским и Порховским. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.

https://ria.ru/20231015/tikhon-1902883278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов), россия, русская православная церковь