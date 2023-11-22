Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:45 22.11.2023 (обновлено: 15:08 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911062118.html
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина
Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:45
2023-11-22T15:08
религия
религия
владимир путин
митрополит тихон (шевкунов)
россия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153302/64/1533026498_0:141:3142:1908_1920x0_80_0_0_6583c50a69477fd58c0af37a83226c45.jpg
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).Он отметил, что его действительно обычно называют духовником главы государства. "Не я говорю: вот, я — его (чей-то. — Прим. ред.) духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, &lt;…&gt; обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим", — сказал митрополит.Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии в октябре. До этого он был митрополитом Псковским и Порховским. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
https://ria.ru/20231015/tikhon-1902883278.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153302/64/1533026498_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_847289a3bafc7fa2d69d7b5cecdfe992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов), россия, русская православная церковь
Религия, Религия, Владимир Путин, Митрополит Тихон (Шевкунов), Россия, Русская православная церковь
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина

Митрополит Тихон: Путин сам должен сказать, кто его духовник

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и митрополит Тихон
Президент России Владимир Путин и митрополит Тихон - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и митрополит Тихон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
Он отметил, что его действительно обычно называют духовником главы государства.
"Не я говорю: вот, я — его (чей-то. — Прим. ред.) духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим", — сказал митрополит.
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии в октябре. До этого он был митрополитом Псковским и Порховским. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Митрополит Тихон пошутил о Крыме
15 октября, 12:35
 
РелигияРелигияВладимир ПутинМитрополит Тихон (Шевкунов)РоссияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала