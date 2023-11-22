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Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина - РИА Новости, 22.11.2023
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина
Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:45
2023-11-22T14:45
2023-11-22T15:08
религия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).Он отметил, что его действительно обычно называют духовником главы государства. "Не я говорю: вот, я — его (чей-то. — Прим. ред.) духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим", — сказал митрополит.Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии в октябре. До этого он был митрополитом Псковским и Порховским. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
https://ria.ru/20231015/tikhon-1902883278.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, владимир путин, митрополит тихон (шевкунов), россия, русская православная церковь
Религия, Религия, Владимир Путин, Митрополит Тихон (Шевкунов), Россия, Русская православная церковь
Митрополит Тихон ответил на вопрос, является ли он духовником Путина
Митрополит Тихон: Путин сам должен сказать, кто его духовник
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин сам должен ответить на вопрос, кто его духовник, заявил на брифинге митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
Он отметил, что его действительно обычно называют духовником главы государства.
"Не я говорю: вот, я — его (чей-то. — Прим. ред.) духовник. Я такого не могу сказать — он должен сказать. Поэтому я, если, Бог даст, увижу Владимира Владимировича, <…> обязательно скажу, что вот крымские журналисты также интересуются этим. Ну а так ли это, что он там скажет? Посмотрим", — сказал митрополит.
Митрополита Тихона назначили главой Крымской митрополии в октябре. До этого он был митрополитом Псковским и Порховским. Встреча нового главы митрополии и молебен состоялись в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя 21 октября.
Митрополит Тихон пошутил о Крыме