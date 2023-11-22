https://ria.ru/20231122/putin-1911019968.html
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина - РИА Новости, 22.11.2023
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина
Особые меры предосторожности по коронавирусу действуют для президента России Владимира Путина постоянно, они продолжат действовать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:28
2023-11-22T12:28
2023-11-22T12:32
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Особые меры предосторожности по коронавирусу действуют для президента России Владимира Путина постоянно, они продолжат действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается президента и всех, кто работает с ним, то там особые меры предосторожности действуют постоянно, они продолжат действовать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина
Песков: сантребования по COVID для безопасности Путина действуют постоянно