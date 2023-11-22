https://ria.ru/20231122/putin-1911019968.html

Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина

Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина - РИА Новости, 22.11.2023

Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина

Особые меры предосторожности по коронавирусу действуют для президента России Владимира Путина постоянно, они продолжат действовать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:28

2023-11-22T12:28

2023-11-22T12:32

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Особые меры предосторожности по коронавирусу действуют для президента России Владимира Путина постоянно, они продолжат действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается президента и всех, кто работает с ним, то там особые меры предосторожности действуют постоянно, они продолжат действовать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20231121/kovid-1910880676.html

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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков