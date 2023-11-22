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Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина - РИА Новости, 22.11.2023
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12:28 22.11.2023 (обновлено: 12:32 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/putin-1911019968.html
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина - РИА Новости, 22.11.2023
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина
Особые меры предосторожности по коронавирусу действуют для президента России Владимира Путина постоянно, они продолжат действовать, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:28
2023-11-22T12:32
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Особые меры предосторожности по коронавирусу действуют для президента России Владимира Путина постоянно, они продолжат действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается президента и всех, кто работает с ним, то там особые меры предосторожности действуют постоянно, они продолжат действовать", - сказал Песков журналистам.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о требованиях по COVID для безопасности Путина

Песков: сантребования по COVID для безопасности Путина действуют постоянно

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Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Особые меры предосторожности по коронавирусу действуют для президента России Владимира Путина постоянно, они продолжат действовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Что касается президента и всех, кто работает с ним, то там особые меры предосторожности действуют постоянно, они продолжат действовать", - сказал Песков журналистам.
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