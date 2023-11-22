https://ria.ru/20231122/putevka-1910993857.html
РСТ предлагает изменить правила "Электронной путевки"
РСТ предлагает изменить правила "Электронной путевки" - РИА Новости, 22.11.2023
РСТ предлагает изменить правила "Электронной путевки"
Российский союз туриндустрии выступает за отмену требования, согласно которому турагентства и туроператоры обязаны вносить в систему "Электронная путевка"... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T13:02
2023-11-22T13:02
2023-11-22T13:02
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский союз туриндустрии выступает за отмену требования, согласно которому турагентства и туроператоры обязаны вносить в систему "Электронная путевка" данные внутренних паспортов клиентов, выезжающих за рубеж, сообщает пресс-служба РСТ.Такая обязанность компаний содержится в Правилах функционирования единой информационной системы электронных путевок.Письмо с соответствующим предложением за подписью президента РСТ Ильи Уманского направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.Как поясняют в союзе, в настоящий момент в соответствии правилами туроператор (турагент) обязаны внести в систему "Электронная путевка" сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица или индивидуального предпринимателя."Это требование обременительно для турбизнеса, значительно увеличивает трудозатраты при реализации турпродукта в сфере выездного туризма", – говорится в письме.Как напоминают в РСТ, в смежных с туризмом отраслях, к примеру, в авиации и на железной дороге, широко распространена реализация билетов по предъявлению заграничного паспорта.Кроме того, норма противоречит ст. 10 закона № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Так, в части 5 статьи применительно к существенным условиям договора указаны сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях в объеме, необходимом для реализации турпродукта, и ничего не сказано о внутреннем паспорте гражданина России."На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность изменения абз. 4 п. 9д Правил функционирования единой информационной системы электронных путевок в части исключения сведений о внутреннем паспорте заказчика в случае реализации турпродукта в сфере выездного туризма", – говорится в письме РСТ.
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новости - туризм, туризм, туристы, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ предлагает изменить правила "Электронной путевки"
РСТ предлагает изменить правила "Электронной путевки" о внутренних паспортах
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Российский союз туриндустрии выступает за отмену требования, согласно которому турагентства и туроператоры обязаны вносить в систему "Электронная путевка" данные внутренних паспортов клиентов, выезжающих за рубеж, сообщает пресс-служба РСТ.
Такая обязанность компаний содержится в Правилах функционирования единой информационной системы электронных путевок.
Письмо с соответствующим предложением за подписью президента РСТ Ильи Уманского направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.
Как поясняют в союзе, в настоящий момент в соответствии правилами туроператор (турагент) обязаны внести в систему "Электронная путевка" сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица или индивидуального предпринимателя.
"Это требование обременительно для турбизнеса, значительно увеличивает трудозатраты при реализации турпродукта в сфере выездного туризма", – говорится в письме.
Как напоминают в РСТ, в смежных с туризмом отраслях, к примеру, в авиации и на железной дороге, широко распространена реализация билетов по предъявлению заграничного паспорта.
Кроме того, норма противоречит ст. 10 закона № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Так, в части 5 статьи применительно к существенным условиям договора указаны сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях в объеме, необходимом для реализации турпродукта, и ничего не сказано о внутреннем паспорте гражданина России.
"На основании вышеизложенного просим рассмотреть возможность изменения абз. 4 п. 9д Правил функционирования единой информационной системы электронных путевок в части исключения сведений о внутреннем паспорте заказчика в случае реализации турпродукта в сфере выездного туризма", – говорится в письме РСТ.
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