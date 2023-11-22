https://ria.ru/20231122/psikhologiya-1911049088.html

"Красные флаги". Как правильно выбрать хорошего психолога

"Красные флаги". Как правильно выбрать хорошего психолога - РИА Новости, 22.11.2023

"Красные флаги". Как правильно выбрать хорошего психолога

Все больше россиян обращаются к специалистам по психологии. Среди молодежи это вошло в моду. Однако тут есть определенные риски: можно столкнуться с... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:49

2023-11-22T14:49

2023-11-22T15:32

общество

россия

вциом

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Захар Андреев, Валерий Пастухов. Все больше россиян обращаются к специалистам по психологии. Среди молодежи это вошло в моду. Однако тут есть определенные риски: можно столкнуться с некомпетентностью и откровенными мошенниками. Как избежать ошибок — в материале РИА Новости."Рост в два раза"Двадцать второго ноября в России впервые отмечают День психолога. Дата связана с основанием Российского психологического общества в 1994-м. Сегодня это "мощная организация, которая объединяет разных специалистов", говорит вице-президент РПО Павел Ермаков.Согласно данным ВЦИОМ, если в 2009-м за подобной профессиональной помощью обращалось шесть процентов населения, то теперь — 12. В первую очередь молодежь — горожане, активные в интернете.По мнению кандидата психологических наук Кирилла Хломова, это уже вошло в культуру. Помогли и телесериалы, в которых нередко фигурируют психотерапевты."Конечно, прежде всего речь о людях с высшим и неполным высшим образованием, жителях мегаполисов — они быстрее осваивают новое. А уже затем это распространяется дальше, на периферию", — уточняет он.Ермаков соглашается: студенты и старшеклассники более раскованны в подобных вопросах. Но возраст потребителей данной услуги повышается."По опыту нашей работы основной контингент — люди среднего возраста, около 40 лет. Они тоже осознали, как важна помощь такого рода", — отмечает он.И конкурс на соответствующую специальность в вузах достаточно высок: до пяти человек на место. Кроме того, в последнее время работодатели — и бизнес, и госструктуры — берут в штат психологов.В этих условиях появилось много псевдоспециалистов. Они наносят большой вред, подчеркивает Ермаков."Стать психологом за три дня"Помимо откровенных мошенников, есть те, у кого не хватает квалификации. "В лучшем случае общение с ними обернется просто потерей денег и нежеланием вновь обращаться за помощью", — говорит декан факультета психологии СПбГУ Алла Шаболтас. С такими связываться не надо."Важно, чтобы человек не был халифом на час с дипломом, полученным за три дня, — а таких в интернете хватает. Следует посмотреть, окончил ли он государственное образовательное учреждение, какое именно, как давно оно готовит профессионалов по этому направлению. Надежный "знак качества" — участие в РПО", — объясняет Ермаков.По его словам, о многом скажет и обстановка, в которой собираются оказывать помощь. Если это происходит в "непонятном месте", например в обычной квартире, стоит насторожиться. У хорошего специалиста для приема клиентов есть помещение со всей необходимой аппаратурой (ведь психолог — это "не только о том, чтобы поговорить").Немаловажный фактор — стаж работы. Вряд ли вчерашний студент, не успевший набраться опыта, квалифицированно поможет 50-летней женщине с семейными проблемами, добавляет вице-президент РПО.Психологи отмечают: есть явные "красные флаги". В частности, обещание нереалистичных результатов в строгих временных рамках ("избавлю от тревожности за месяц"), навязывание своих принципов, непрошенные советы.Кроме того, бесполезно заниматься с психологом, который лично по каким-то причинам неприятен: "душевная" терапия требует полного доверия.Своего специалиста и оптимальную методику не всегда удается найти сразу. "Это тоже нормально. Люди разные. Психолог — не бог и не маг", — говорит Шаболтас.Она считает, что России нужен государственный закон о статусе психолога. "Это обеспечило бы людям качественную помощь. Настоящий специалист не учит и не лечит, он содействует в понимании себя и своих проблем", — уточняет декан."У психики свои законы"По информации ВЦИОМ, 87 процентов россиян ни разу не обращались к психологам и психотерапевтам. Особое недоверие такие специалисты вызывают у старшего поколения.Отчасти это наследие советских времен. "У людей старше 45 нередко сохраняется стигматизация психических болезней и нарушений", — говорит Шаболтас.Чтобы справиться с данной проблемой, директор Центра практической психологии Сергей Ключников рекомендует специалистам не просто рекламировать себя, а делиться конкретными достижениями."Навязывание услуг, как известно, вызывает реакцию отторжения, — напоминает он. — У психики свои законы. И не всегда у человека хватит компетенций для разрешения запутанной ситуации. Уместна такая аналогия: с легким физическим недомоганием мы справимся сами, заболели — идем к врачам. В душевной сфере так же".Тем не менее динамика обнадеживает. По мнению социологов, востребованность психологического консультирования в ближайшие годы продолжит расти.

https://ria.ru/20231122/psikholog-1911008022.html

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общество, россия, вциом, санкт-петербургский государственный университет