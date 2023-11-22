https://ria.ru/20231122/psikholog-1911008022.html

Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов

Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов - РИА Новости, 22.11.2023

Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов

Нужно регулировать на законодательном уровне деятельность психологов в России, поэтому сейчас вместе с ведущими ведомствами такая система создается, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:44

2023-11-22T11:44

2023-11-22T11:44

общество

россия

юрий зинченко

мгу имени м. в. ломоносова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907227817_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_e92ead83a14ca303236472e78f46ee0d.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нужно регулировать на законодательном уровне деятельность психологов в России, поэтому сейчас вместе с ведущими ведомствами такая система создается, сообщил декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. "...Тоже создается система, сейчас вместе с нашими ведущими ведомствами по регулированию психологической деятельности. Потому что одна из проблем - это то, что под видом психологической помощи часто бывает, мягко говоря, не то, и, дай бог, чтобы это было просто деньги потеряли, но когда ещё теряется здоровье, не дай бог, жизнь, то это, конечно, требует нормативного и законодательного урегулирования", - отметил Зинченко в ходе пресс-конференции, посвященной новому профессиональному празднику в России - Дню психолога. Также он добавил, что законы по регулированию психологической помощи будут гарантировать населению качество её оказания. "Здесь мы ожидаем, вчера в Думе был круглый стол по продвижению закона о психологической помощи населению, и это не столько закон по защите нашего психологического мундира, сколько гарантия государства по отношению к населению в части доступности и качества оказания, психологической помощи. Если в ведомствах регулирование это достаточно сейчас проработано, то то, что касается улиц, то вот эта часть она, к сожалению, пока достаточно разнообразна, мягко говоря", - сказал Зинченко. День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Ежегодно он отмечается 22 ноября.

https://ria.ru/20231121/millenialy-1910147820.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, юрий зинченко, мгу имени м. в. ломоносова