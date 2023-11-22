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Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов - РИА Новости, 22.11.2023
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11:44 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/psikholog-1911008022.html
Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов
Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов - РИА Новости, 22.11.2023
Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов
Нужно регулировать на законодательном уровне деятельность психологов в России, поэтому сейчас вместе с ведущими ведомствами такая система создается, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:44
2023-11-22T11:44
общество
россия
юрий зинченко
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нужно регулировать на законодательном уровне деятельность психологов в России, поэтому сейчас вместе с ведущими ведомствами такая система создается, сообщил декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко. "...Тоже создается система, сейчас вместе с нашими ведущими ведомствами по регулированию психологической деятельности. Потому что одна из проблем - это то, что под видом психологической помощи часто бывает, мягко говоря, не то, и, дай бог, чтобы это было просто деньги потеряли, но когда ещё теряется здоровье, не дай бог, жизнь, то это, конечно, требует нормативного и законодательного урегулирования", - отметил Зинченко в ходе пресс-конференции, посвященной новому профессиональному празднику в России - Дню психолога. Также он добавил, что законы по регулированию психологической помощи будут гарантировать населению качество её оказания. "Здесь мы ожидаем, вчера в Думе был круглый стол по продвижению закона о психологической помощи населению, и это не столько закон по защите нашего психологического мундира, сколько гарантия государства по отношению к населению в части доступности и качества оказания, психологической помощи. Если в ведомствах регулирование это достаточно сейчас проработано, то то, что касается улиц, то вот эта часть она, к сожалению, пока достаточно разнообразна, мягко говоря", - сказал Зинченко. День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Ежегодно он отмечается 22 ноября.
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общество, россия, юрий зинченко, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Россия, Юрий Зинченко, МГУ имени М. В. Ломоносова
Декан психфака МГУ призвал законодательно урегулировать работу психологов

Зинченко призвал законодательно урегулировать работу психологов

© iStock.com / Prostock-StudioРодители с дочерью в кабинете психолога
Родители с дочерью в кабинете психолога - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© iStock.com / Prostock-Studio
Родители с дочерью в кабинете психолога. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Нужно регулировать на законодательном уровне деятельность психологов в России, поэтому сейчас вместе с ведущими ведомствами такая система создается, сообщил декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.
«
"...Тоже создается система, сейчас вместе с нашими ведущими ведомствами по регулированию психологической деятельности. Потому что одна из проблем - это то, что под видом психологической помощи часто бывает, мягко говоря, не то, и, дай бог, чтобы это было просто деньги потеряли, но когда ещё теряется здоровье, не дай бог, жизнь, то это, конечно, требует нормативного и законодательного урегулирования", - отметил Зинченко в ходе пресс-конференции, посвященной новому профессиональному празднику в России - Дню психолога.
Также он добавил, что законы по регулированию психологической помощи будут гарантировать населению качество её оказания.
"Здесь мы ожидаем, вчера в Думе был круглый стол по продвижению закона о психологической помощи населению, и это не столько закон по защите нашего психологического мундира, сколько гарантия государства по отношению к населению в части доступности и качества оказания, психологической помощи. Если в ведомствах регулирование это достаточно сейчас проработано, то то, что касается улиц, то вот эта часть она, к сожалению, пока достаточно разнообразна, мягко говоря", - сказал Зинченко.
День психолога — профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии. Ежегодно он отмечается 22 ноября.
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ОбществоРоссияЮрий ЗинченкоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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