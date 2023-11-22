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Молдавские фермеры на тракторах заблокировали один из въездов в Кишинев - РИА Новости, 22.11.2023
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18:56 22.11.2023 (обновлено: 19:46 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/protest-1911149936.html
Молдавские фермеры на тракторах заблокировали один из въездов в Кишинев
Молдавские фермеры на тракторах заблокировали один из въездов в Кишинев - РИА Новости, 22.11.2023
Молдавские фермеры на тракторах заблокировали один из въездов в Кишинев
Молдавские фермеры решили привлечь внимание властей к своим проблемам, заблокировав один из въездов в Кишинев тракторами, сообщила в среду пресс-служба полиции... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T18:56
2023-11-22T19:46
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КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Молдавские фермеры решили привлечь внимание властей к своим проблемам, заблокировав один из въездов в Кишинев тракторами, сообщила в среду пресс-служба полиции Молдавии. Ранее ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что намерена провести протест с участием сельскохозяйственной техники в Кишиневе 23 ноября. Часть тракторов из разных районов Молдавии была заранее доставлена в пригороды столицы. "Дорожное движение на столичном Хынчештском шоссе - одном из въездов в Кишинев - перекрыто. Мы констатируем, что фермеры, которые объявили акцию протеста на завтра и приехали сегодня из разных населенных пунктов страны в столицу, проигнорировали запросы полиции (не мешать другим участникам дорожного движения - ред.)", - говорится в Telegram-канале полиции. В полиции заверили, что предпринимают усилия по восстановлению нормального движения транспорта. В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные кредиты.
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в мире, кишинев, молдавия, украина
В мире, Кишинев, Молдавия, Украина
Молдавские фермеры на тракторах заблокировали один из въездов в Кишинев

Полиция: молдавские фермеры на тракторах заблокировали один из въездов в Кишинев

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФермеры на тракторах участвуют в протестной акции на одной из улиц в Кишиневе. 22 ноября 2023
Фермеры на тракторах участвуют в протестной акции на одной из улиц в Кишиневе. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Фермеры на тракторах участвуют в протестной акции на одной из улиц в Кишиневе. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 ноя - РИА Новости. Молдавские фермеры решили привлечь внимание властей к своим проблемам, заблокировав один из въездов в Кишинев тракторами, сообщила в среду пресс-служба полиции Молдавии.
Ранее ассоциация "Сила фермеров" сообщила, что намерена провести протест с участием сельскохозяйственной техники в Кишиневе 23 ноября. Часть тракторов из разных районов Молдавии была заранее доставлена в пригороды столицы.
"Дорожное движение на столичном Хынчештском шоссе - одном из въездов в Кишинев - перекрыто. Мы констатируем, что фермеры, которые объявили акцию протеста на завтра и приехали сегодня из разных населенных пунктов страны в столицу, проигнорировали запросы полиции (не мешать другим участникам дорожного движения - ред.)", - говорится в Telegram-канале полиции.
В полиции заверили, что предпринимают усилия по восстановлению нормального движения транспорта.
В июне молдавские аграрии вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Они выступали за снижение НДС на зерновые, требовали ввести ограничения на импорт зерна с Украины и хотели получить доступ к европейским фондам для сельскохозяйственного сектора и увеличению национального фонда сельскохозяйственного развития. Также фермеры настаивали на выделении им компенсаций. Переговоры с властями возобновились в сентябре. Сейчас основное требование аграриев связано с возможностью приостановить начисление пени за просроченные кредиты.
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