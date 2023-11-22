https://ria.ru/20231122/promyshlenno-energeticheskie_proekty-1911168236.html

ПСБ поддержит промышленно-энергетические проекты Волгоградской области

ПСБ поддержит промышленно-энергетические проекты Волгоградской области - РИА Новости, 22.11.2023

ПСБ поддержит промышленно-энергетические проекты Волгоградской области

ПСБ поддержит перспективные проекты промышленно-энергетического комплекса Волгоградской области, сообщает пресс-служба банка по итогам встречи председателя ПСБ... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:31

2023-11-22T19:31

2023-11-22T19:31

псб (банк псб)

волгоградская область

технологии

промышленность

энергетика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ПСБ поддержит перспективные проекты промышленно-энергетического комплекса Волгоградской области, сообщает пресс-служба банка по итогам встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова с главой региона Андреем Бочаровым. В рамках встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества по ключевым социально-экономическим проектам региона, развития финансовой инфраструктуры для населения и поддержки промышленных предприятий Волгоградской области. Особое внимание было уделено реализации программы ПСБ по строительству жилья для работников ОПК и сотрудников бюджетной сферы. Во время рабочего визита в Волгоград Фрадков также принял участие в Межрегиональном форуме и специализированной выставке предприятий "ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA"2023". Банк выступил генеральным партнером этой площадки. "В российской промышленности идут масштабные процессы – предприятия активно внедряют инициативы импортозамещения, проводят технологическое переоснащение, наращивают производство и осваивают новые рынки. ПСБ обладает всем необходимым финансовым и нефинансовым инструментарием для того, помочь промышленным предприятиям нарастить свой потенциал и расширить технологические возможности", - приводятся в сообщении слова Фрадкова, открывшего деловую программу форума. На форуме состоялось расширенное заседание совета Волгоградского регионального отделения Союза машиностроителей России, куратором которого выступает председатель ПСБ. Участники заседания обсудили перспективы развития отрасли, задачи подготовки кадров для промышленности. "В текущих условиях структурной перестройки экономики особую актуальность приобретает вопрос подготовки квалифицированных кадров и инвестиций в человеческий капитал. ПСБ реализует целый ряд проектов, направленных на развитие инженерных кадров в стране и развитие мотивационных программ для сотрудников, занятых в российской промышленности", - отметил на заседании Фрадков.

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псб (банк псб), волгоградская область, технологии, промышленность, энергетика, поддержка