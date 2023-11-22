https://ria.ru/20231122/proizvoditeli-1911069510.html

Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей

Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей - РИА Новости, 22.11.2023

Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей

Необходимо продолжать оказывать поддержку российским производителям оборудования, в том числе в сфере горнолыжного туризма, которые занимают освободившиеся... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:09

2023-11-22T15:09

2023-11-22T15:15

экономика

россия

владимир путин

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Необходимо продолжать оказывать поддержку российским производителям оборудования, в том числе в сфере горнолыжного туризма, которые занимают освободившиеся после ухода западных компаний ниши, заявил президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с правительством в среду рассказал об импортозамещении оборудования для горнолыжных курортов. По его словам, из-за санкций РФ оказалась отрезана от импортного оборудования, но сейчас отечественные производители уже закрывают существенную часть потребностей в этой сфере. "Развитие собственного производства в этой многогранной сфере - это обратная сторона, а в данном случае позитивная сторона медали, связанная с тем, чем нас пытались наградить, с этими санкциями. То, что это получается у нас, у правительства получается, это очень здорово. Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши", - заявил Путин.

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

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экономика, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко