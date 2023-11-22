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Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей - РИА Новости, 22.11.2023
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15:09 22.11.2023 (обновлено: 15:15 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/proizvoditeli-1911069510.html
Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей
Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей - РИА Новости, 22.11.2023
Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей
Необходимо продолжать оказывать поддержку российским производителям оборудования, в том числе в сфере горнолыжного туризма, которые занимают освободившиеся... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:09
2023-11-22T15:15
экономика
россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Необходимо продолжать оказывать поддержку российским производителям оборудования, в том числе в сфере горнолыжного туризма, которые занимают освободившиеся после ухода западных компаний ниши, заявил президент РФ Владимир Путин. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с правительством в среду рассказал об импортозамещении оборудования для горнолыжных курортов. По его словам, из-за санкций РФ оказалась отрезана от импортного оборудования, но сейчас отечественные производители уже закрывают существенную часть потребностей в этой сфере. "Развитие собственного производства в этой многогранной сфере - это обратная сторона, а в данном случае позитивная сторона медали, связанная с тем, чем нас пытались наградить, с этими санкциями. То, что это получается у нас, у правительства получается, это очень здорово. Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши", - заявил Путин.
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экономика, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко
Экономика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Путин призвал продолжать поддерживать российских производителей

Путин призвал поддержать производителей РФ, которые занимают освободившиеся ниши

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Необходимо продолжать оказывать поддержку российским производителям оборудования, в том числе в сфере горнолыжного туризма, которые занимают освободившиеся после ухода западных компаний ниши, заявил президент РФ Владимир Путин.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с правительством в среду рассказал об импортозамещении оборудования для горнолыжных курортов. По его словам, из-за санкций РФ оказалась отрезана от импортного оборудования, но сейчас отечественные производители уже закрывают существенную часть потребностей в этой сфере.
"Развитие собственного производства в этой многогранной сфере - это обратная сторона, а в данном случае позитивная сторона медали, связанная с тем, чем нас пытались наградить, с этими санкциями. То, что это получается у нас, у правительства получается, это очень здорово. Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши", - заявил Путин.
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