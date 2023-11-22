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В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:46 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/prigovor-1911111956.html
В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя
В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 22.11.2023
В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"*, причастного к расстрелу пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:46
2023-11-22T16:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
мариуполь
происшествия
батальон "азов"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"*, причастного к расстрелу пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего помощника пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Артура Ниверчука… Суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что в марте 2022 года Ниверчук вместе с другими военнослужащими обнаружил стоящий на проспекте Мира в Мариуполе автомобиль с белыми лентами на зеркалах, внутри которого находились мужчина, женщина и мальчик. "Получив приказ командования на ликвидацию мирных граждан, он совместно с сослуживцами произвел не менее 60 выстрелов из автомата по машине. В результате обстрела мужчина, женщина и ребенок скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре. В апреле 2022 года, находясь на наблюдательной позиции по улице Зелинского в Мариуполе, Ниверчук обнаружил на шестом этаже дома двух мирных жителей. "Получив приказ командира об убийстве гражданского населения, произвел из подствольного гранатомета не менее 10 прицельных выстрелов в квартиру, где находились потерпевшие. От полученных ранений мужчины скончались на месте", - рассказали в прокуратуре. Он признан виновным по п.п. "а", "в", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Организация, признанная террористической на территории России
https://ria.ru/20231109/prigovor-1908384175.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, мариуполь, происшествия, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Происшествия, Батальон "Азов"
В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова" за расстрел пяти жителей Мариуполя

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"*, причастного к расстрелу пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего помощника пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Артура Ниверчука… Суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре.
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В суде установлено, что в марте 2022 года Ниверчук вместе с другими военнослужащими обнаружил стоящий на проспекте Мира в Мариуполе автомобиль с белыми лентами на зеркалах, внутри которого находились мужчина, женщина и мальчик.
"Получив приказ командования на ликвидацию мирных граждан, он совместно с сослуживцами произвел не менее 60 выстрелов из автомата по машине. В результате обстрела мужчина, женщина и ребенок скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре.
В апреле 2022 года, находясь на наблюдательной позиции по улице Зелинского в Мариуполе, Ниверчук обнаружил на шестом этаже дома двух мирных жителей.
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"Получив приказ командира об убийстве гражданского населения, произвел из подствольного гранатомета не менее 10 прицельных выстрелов в квартиру, где находились потерпевшие. От полученных ранений мужчины скончались на месте", - рассказали в прокуратуре.
Он признан виновным по п.п. "а", "в", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Организация, признанная террористической на территории России
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМариупольПроисшествияБатальон "Азов"
 
 
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