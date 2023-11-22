https://ria.ru/20231122/prigovor-1911111956.html

В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя

В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя - РИА Новости, 22.11.2023

В ДНР осудили пожизненно боевика "Азова"* за расстрел жителей Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"*, причастного к расстрелу пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:46

2023-11-22T16:46

2023-11-22T16:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

мариуполь

происшествия

батальон "азов"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению боевика "Азова"*, причастного к расстрелу пятерых мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего помощника пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины Артура Ниверчука… Суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что в марте 2022 года Ниверчук вместе с другими военнослужащими обнаружил стоящий на проспекте Мира в Мариуполе автомобиль с белыми лентами на зеркалах, внутри которого находились мужчина, женщина и мальчик. "Получив приказ командования на ликвидацию мирных граждан, он совместно с сослуживцами произвел не менее 60 выстрелов из автомата по машине. В результате обстрела мужчина, женщина и ребенок скончались на месте преступления", - сообщили в прокуратуре. В апреле 2022 года, находясь на наблюдательной позиции по улице Зелинского в Мариуполе, Ниверчук обнаружил на шестом этаже дома двух мирных жителей. "Получив приказ командира об убийстве гражданского населения, произвел из подствольного гранатомета не менее 10 прицельных выстрелов в квартиру, где находились потерпевшие. От полученных ранений мужчины скончались на месте", - рассказали в прокуратуре. Он признан виновным по п.п. "а", "в", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Организация, признанная террористической на территории России

https://ria.ru/20231109/prigovor-1908384175.html

https://ria.ru/20231107/prigovor-1907975995.html

https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906706789.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, мариуполь, происшествия, батальон "азов"