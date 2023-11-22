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На Украине заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 22.11.2023
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15:43 22.11.2023 (обновлено: 15:46 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/prigovor-1911079648.html
На Украине заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы
На Украине заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 22.11.2023
На Украине заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы
Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы более 50 депутатов Госдумы, их обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины,... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T15:43
2023-11-22T15:46
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы более 50 депутатов Госдумы, их обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявили в Telegram-канале СБУ. "По материалам СБУ 15 лет тюрьмы заочно получили еще 52 депутата РФ… Пятнадцатого февраля 2022 года чиновники поддержали постановление об обращении к Путину с просьбой признать независимость временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (так в официальной киевской терминологии именуются ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. По данным спецслужбы, дела против депутатов были заведены по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". "Кроме того, в отношении еще 23 российских депутатов обвинительные акты направлены в суд", - добавили в СБУ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении обеих республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231114/gasparyan-1909481151.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, госдума рф, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Служба безопасности Украины
На Украине заочно приговорили более 50 депутатов Госдумы к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине заочно приговорил 52 депутата ГД к 15 годам тюрьмы

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам лишения свободы более 50 депутатов Госдумы, их обвиняли в посягательстве на территориальную целостность Украины, заявили в Telegram-канале СБУ.
"По материалам СБУ 15 лет тюрьмы заочно получили еще 52 депутата РФ… Пятнадцатого февраля 2022 года чиновники поддержали постановление об обращении к Путину с просьбой признать независимость временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (так в официальной киевской терминологии именуются ДНР и ЛНР)", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
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По данным спецслужбы, дела против депутатов были заведены по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". "Кроме того, в отношении еще 23 российских депутатов обвинительные акты направлены в суд", - добавили в СБУ.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении обеих республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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