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"Ангарского маньяка" Попкова приговорили к 10 годам колонии - РИА Новости, 22.11.2023
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07:54 22.11.2023 (обновлено: 15:40 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/prigovor-1910963674.html
"Ангарского маньяка" Попкова приговорили к 10 годам колонии
"Ангарского маньяка" Попкова приговорили к 10 годам колонии - РИА Новости, 22.11.2023
"Ангарского маньяка" Попкова приговорили к 10 годам колонии
В Иркутске суд приговорил серийного убийцу Михаила Попкова, ранее осужденного к пожизненному сроку, еще к десяти годам колонии особого режима за три новых... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T07:54
2023-11-22T15:40
происшествия
иркутск
ангара
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
иркутский областной суд
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ИРКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. В Иркутске суд приговорил серийного убийцу Михаила Попкова, ранее осужденного к пожизненному сроку, еще к десяти годам колонии особого режима за три новых убийства, сообщила прокуратура Иркутской области. "С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказали в ведомстве. Явку с повинной Попков написал в январе 2023 года. Следователи СК и Ленинский районный суд Иркутска доказали его причастность к убийству в 1997 году в поселке Жилкино 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара, в районе улицы Полярная Иркутска, он убил 25-летнюю женщину. В 2003-м на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска его жертвой стала 31-летняя женщина.До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться в СИЗО-1 Иркутска. Ранее бывший милиционер Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 83 женщин, с учетом нового приговора он осужден за убийство 86 женщин и покушении на убийства трех женщин.В рамках первого уголовного дела, которое суд рассмотрел в 2015 году, Попкова признали виновным в убийстве 22 человек и причинении тяжких телесных повреждений еще двоим.После этого маньяк начал рассказывать о новых жертвах. Сначала он сообщил, что убил еще 59 женщин, в новом процессе в 2018 году его признали виновным в 56 убийствах.В 2021-м Ангарский городской суд признал Попкова виновным в еще двух умышленных убийствах.
https://ria.ru/20231004/delo-1900498348.html
https://ria.ru/20230801/pokhischenie-1887653072.html
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происшествия, иркутск, ангара, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), иркутский областной суд
Происшествия, Иркутск, Ангара, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Иркутский областной суд
"Ангарского маньяка" Попкова приговорили к 10 годам колонии

Суд в Иркутске вынес четвёртый приговор ангарскому маньяку Михаилу Попкову

© Фото : Прокуратура Иркутской области/TelegramМихаил Попков в суде
Михаил Попков в суде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Прокуратура Иркутской области/Telegram
Михаил Попков в суде
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 22 ноя — РИА Новости. В Иркутске суд приговорил серийного убийцу Михаила Попкова, ранее осужденного к пожизненному сроку, еще к десяти годам колонии особого режима за три новых убийства, сообщила прокуратура Иркутской области.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к десяти годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", — сказали в ведомстве.
Явку с повинной Попков написал в январе 2023 года. Следователи СК и Ленинский районный суд Иркутска доказали его причастность к убийству в 1997 году в поселке Жилкино 27-летней женщины. В 1998 году на берегу реки Ангара, в районе улицы Полярная Иркутска, он убил 25-летнюю женщину. В 2003-м на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска его жертвой стала 31-летняя женщина.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться в СИЗО-1 Иркутска.
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Ранее бывший милиционер Попков был приговорен к пожизненному лишению свободы за убийство 83 женщин, с учетом нового приговора он осужден за убийство 86 женщин и покушении на убийства трех женщин.
В рамках первого уголовного дела, которое суд рассмотрел в 2015 году, Попкова признали виновным в убийстве 22 человек и причинении тяжких телесных повреждений еще двоим.
После этого маньяк начал рассказывать о новых жертвах. Сначала он сообщил, что убил еще 59 женщин, в новом процессе в 2018 году его признали виновным в 56 убийствах.
В 2021-м Ангарский городской суд признал Попкова виновным в еще двух умышленных убийствах.
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ПроисшествияИркутскАнгараИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Иркутский областной суд
 
 
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