https://ria.ru/20231122/prazdnik-1910881153.html

Российские туристы рассказали, где планируют встретить Новый год

Российские туристы рассказали, где планируют встретить Новый год - РИА Новости, 22.11.2023

Российские туристы рассказали, где планируют встретить Новый год

Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, как они собираются провести новогоднюю ночь и зимние каникулы, которые в этот раз будут длиться десять... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T04:05

2023-11-22T04:05

2023-11-22T04:05

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

новый год

куда поехать в выходные

отдых в россии

отдых на море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156294/78/1562947877_0:67:2000:1192_1920x0_80_0_0_bd5945169720873e15eca6d08eb085d7.jpg

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий узнал у туристов, как они собираются провести новогоднюю ночь и зимние каникулы, которые в этот раз будут длиться десять дней, сообщает OneTwoTrip.Аналитики отмечают, что поездки по стране стали популярнее: доля тех, кто считает, что в праздники лучше всего путешествовать по России, выросла на 11 процентов.С планами насчет этой новогодней ночи треть респондентов, а именно 31,8 процента, пока не определились. Около четверти опрошенных, или 26,9 процента, отправятся в один из городов России: будут там гулять и смотреть салют. В прошлом году так хотели сделать только 17,5 процента путешественников.Почти столько же (25,5 процента) останутся дома и проведут время с семьей (за год их число сократилось на 40 процентов), 10,6 процента уедут в другую страну (в прошлом году такой ответ выбирали 12,4 процента респондентов). За городом новогоднюю ночь планируют провести 5,2 процента опрошенных (что почти на 20 процентов меньше, чем в прошлом году), которые уже даже выбрали отели с развлекательными программами. Остальные пока не определились с тем, что именно будут делать в праздник.Лучшим российским городом для встречи Нового года большинство участников опроса, или 25,9 процента, назвали Москву. По их мнению, в столице наиболее разнообразный досуг и легко найти хороший отель. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 19,5 процента голосов. Там тоже есть чем заняться, и многие респонденты ответили, что уже проводили там новогоднюю ночь, им всё очень понравилось. На третьей строчке оказался Сочи (11,3 процента), где, по мнению путешественников, красивая природа и комфортная погода, да и развлечений тоже достаточно.Также в пятерку самых интересных мест для встречи Нового года попали Калининград (7,1 процента голосов; особенно отмечали интересную историю города, комфортную погоду и разнообразный досуг) и Казань (4,8 процента; здесь, помимо развлечений и истории города, упоминали вкусную местную кухню).В десятку вошли также Великий Устюг (4,3 процента; вотчину Деда Мороза многим советовали посетить друзья), Мурманск (3,5 процента) и Карелия (3,1 процента), где туристов привлекают природные красоты, Суздаль (2,1 процента; в этом году город считается новогодней столицей) и Иркутск (1,9 процента; там тоже очень красиво зимой).

https://ria.ru/20231121/prazdniki-1910621692.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, новый год, куда поехать в выходные, отдых в россии, отдых на море