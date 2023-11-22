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Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения - РИА Новости, 22.11.2023
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09:33 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html
Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения
Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения - РИА Новости, 22.11.2023
Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения
Использование электронных водительских удостоверений упростит использование этого документа и исключит возможность подделки, но актуальным остается вопрос... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:33
2023-11-22T09:33
общество
россия
александр башкин
дмитрий чернышенко
авто
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Использование электронных водительских удостоверений упростит использование этого документа и исключит возможность подделки, но актуальным остается вопрос безопасности персональных данных, считает член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин. "Разумеется, стоит согласиться с тем, что переход к электронному водительскому удостоверению исключит их подделку, упростит процедуру подтверждения права управления транспортным средством. Удобно не возить с собой кипу документов и не отвечать лишний раз рублем за присущую многим из нас забывчивость", - сказал сенатор РИА Новости. Он отметил, что необходимо объективно понимать – на каком уровне необходимо расположить приоритетность форм одного и того же документа. "Огромной проблемой является вопрос безопасности персональных данных и защиты от мошеннических действий", - подчеркнул парламентарий. В начале июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко РИА Новости сообщили, что проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов и ожидается в правительстве. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги.Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
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общество, россия, александр башкин, дмитрий чернышенко, авто
Общество, Россия, Александр Башкин, Дмитрий Чернышенко, Авто
Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения

Башкин: переход к цифровым водительским правам исключит возможность их подделки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнспектор ГИБДД во время патрулирования
Инспектор ГИБДД во время патрулирования - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Инспектор ГИБДД во время патрулирования . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Использование электронных водительских удостоверений упростит использование этого документа и исключит возможность подделки, но актуальным остается вопрос безопасности персональных данных, считает член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин.
«
"Разумеется, стоит согласиться с тем, что переход к электронному водительскому удостоверению исключит их подделку, упростит процедуру подтверждения права управления транспортным средством. Удобно не возить с собой кипу документов и не отвечать лишний раз рублем за присущую многим из нас забывчивость", - сказал сенатор РИА Новости.
Он отметил, что необходимо объективно понимать – на каком уровне необходимо расположить приоритетность форм одного и того же документа.
"Огромной проблемой является вопрос безопасности персональных данных и защиты от мошеннических действий", - подчеркнул парламентарий.
В начале июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко РИА Новости сообщили, что проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов и ожидается в правительстве.
Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги.Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
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