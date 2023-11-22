https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html

Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения

Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения - РИА Новости, 22.11.2023

Сенатор рассказал о преимуществах цифрового водительского удостоверения

Использование электронных водительских удостоверений упростит использование этого документа и исключит возможность подделки, но актуальным остается вопрос... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:33

2023-11-22T09:33

2023-11-22T09:33

общество

россия

александр башкин

дмитрий чернышенко

авто

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Использование электронных водительских удостоверений упростит использование этого документа и исключит возможность подделки, но актуальным остается вопрос безопасности персональных данных, считает член конституционного комитета Совета Федерации Александр Башкин. "Разумеется, стоит согласиться с тем, что переход к электронному водительскому удостоверению исключит их подделку, упростит процедуру подтверждения права управления транспортным средством. Удобно не возить с собой кипу документов и не отвечать лишний раз рублем за присущую многим из нас забывчивость", - сказал сенатор РИА Новости. Он отметил, что необходимо объективно понимать – на каком уровне необходимо расположить приоритетность форм одного и того же документа. "Огромной проблемой является вопрос безопасности персональных данных и защиты от мошеннических действий", - подчеркнул парламентарий. В начале июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко РИА Новости сообщили, что проект постановления об уравнивании цифровых и физических водительских прав готов и ожидается в правительстве. Сейчас цифровая копия водительского удостоверения доступна для проверки в мобильном приложении "Госуслуги.Авто". При этом электронные права не освобождают водителей от обязанности иметь при себе оригиналы документов.

https://ria.ru/20231121/parkovka-1910828426.html

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общество, россия, александр башкин, дмитрий чернышенко, авто