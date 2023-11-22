https://ria.ru/20231122/postavki-1911148847.html

Правительство Германии рассказало о военных поставках Украине

Правительство Германии рассказало о военных поставках Украине - РИА Новости, 22.11.2023

Правительство Германии рассказало о военных поставках Украине

Германия с 13 ноября передала Украине 20 БМП Marder и более двух тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:53

2023-11-22T18:53

2023-11-22T19:29

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Германия с 13 ноября передала Украине 20 БМП Marder и более двух тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка поставленных Киеву вооружений на сайте правительства ФРГ.Общее количество переданных за все время Германией БМП Marder достигло 80.За полторы недели ФРГ поставила Украине 2380 артиллерийских боеприпасов калибра 155 миллиметров, всего же с начала конфликта было поставлено почти 22 тысячи таких боеприпасов.Кроме того, Германия поставила одну бронемашину для разминирования Wisent 1, более 2,4 тысячи криптофонов, а также два тяжелых тягача с двумя прицепами для них.Помимо этого Украина получила пять санитарных вездеходов, две бронированные машины скорой помощи и еще девять различных транспортных средств.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231122/oruzhie-1911122984.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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германия, украина, в мире