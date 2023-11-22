https://ria.ru/20231122/posol-1911028232.html

Новый посол Великобритании в России приступил к обязанностям

Новый посол Великобритании в России приступил к обязанностям - РИА Новости, 22.11.2023

Новый посол Великобритании в России приступил к обязанностям

Новый посол Британии в России Найджел Кейси приступил в среду к исполнению своих обязанностей, он также вручил свои верительные грамоты в МИД РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:58

2023-11-22T12:58

2023-11-22T13:12

россия

найджел кейси

великобритания

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новый посол Британии в России Найджел Кейси приступил в среду к исполнению своих обязанностей, он также вручил свои верительные грамоты в МИД РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Г-н Кейси вручил копию верительных грамот от Его Величества короля Карла в Министерстве иностранных дел России. Позднее он вручит верительные грамоты президенту - Владимиру Путину", - рассказали в миссии.Там уточнили, что это вторая должность Кейси в Москве – ранее он работал здесь в Посольстве Великобритании с 2003 по 2006 год.

https://ria.ru/20230804/london-1888165074.html

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россия, найджел кейси, великобритания