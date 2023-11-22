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Воронежцы передали в зону СВО маскировочные сети и запчасти для "Урала"

Воронежцы передали в зону СВО маскировочные сети и запчасти для "Урала" - РИА Новости, 22.11.2023

Воронежцы передали в зону СВО маскировочные сети и запчасти для "Урала"

Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал", сообщила в среду райадминистрация. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:57

2023-11-22T16:57

2023-11-22T16:57

надежные люди

лискинский район

воронежская область

лиски

вооруженные силы рф

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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал", сообщила в среду райадминистрация. Как отмечают власти, 51-й по счету гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!" "Участникам СВО передали маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал". Гуманитарный груз подготовили сразу для двух воинских подразделений", - говорится в сообщении. По информации райадминистрации, маскировочные сети для бойцов изготовили школы и детские сады города Лиски.

https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html

лискинский район

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Ольга Фомченкова

лискинский район, воронежская область, лиски, вооруженные силы рф