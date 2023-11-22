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Воронежцы передали в зону СВО маскировочные сети и запчасти для "Урала"
Воронежцы передали в зону СВО маскировочные сети и запчасти для "Урала" - РИА Новости, 22.11.2023
Воронежцы передали в зону СВО маскировочные сети и запчасти для "Урала"
Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал", сообщила в среду райадминистрация. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:57
2023-11-22T16:57
2023-11-22T16:57
надежные люди
лискинский район
воронежская область
лиски
вооруженные силы рф
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ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал", сообщила в среду райадминистрация. Как отмечают власти, 51-й по счету гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!" "Участникам СВО передали маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал". Гуманитарный груз подготовили сразу для двух воинских подразделений", - говорится в сообщении. По информации райадминистрации, маскировочные сети для бойцов изготовили школы и детские сады города Лиски.
https://ria.ru/20231117/svo-1910123987.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лискинский район, воронежская область, лиски, вооруженные силы рф
Надежные люди, Лискинский район, Воронежская область, Лиски, Вооруженные силы РФ
ВОРОНЕЖ, 22 ноя - РИА Новости. Жители Лискинского района Воронежской области передали бойцам в зону СВО маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал", сообщила в среду райадминистрация.
Как отмечают власти, 51-й по счету гуманитарный груз был отправлен в зону специальной военной операции в рамках патриотической акции "Работайте, Братья! Лискинский район с Вами!"
"Участникам СВО передали маскировочные сети и запчасти для автомобиля "Урал". Гуманитарный груз подготовили сразу для двух воинских подразделений", - говорится в сообщении.
По информации райадминистрации, маскировочные сети для бойцов изготовили школы и детские сады города Лиски
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Жители Воронежской области передали в зону СВО продукты и письма