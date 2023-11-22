https://ria.ru/20231122/polsha-1911002139.html

В Польше в суд направили дела 16 подозреваемых в якобы работе на Россию

В Польше в суд направили дела 16 подозреваемых в якобы работе на Россию - РИА Новости, 22.11.2023

В Польше в суд направили дела 16 подозреваемых в якобы работе на Россию

Спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку, сообщила радиостанция RMF FM. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T11:24

2023-11-22T11:24

2023-11-22T11:24

в мире

польша

россия

варшава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:192:2809:1772_1920x0_80_0_0_5fc9c8b739d416dfcb7cd9cc3e187608.jpg

ВАРШАВА, 22 ноя - РИА Новости. Спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку, сообщила радиостанция RMF FM.По данным радиостанции, Люблинское отделение Национальной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности Польши завершили расследование, касающееся "шпионской сети", которая якобы действовала в пользу российской разведки.Прокурор предъявил 16 подозреваемым обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши.Ранее утверждалось, что в этой группе есть граждане России, Белоруссии и Украины.В национальной прокуратуре Польши указали, что "в связи с необходимостью обеспечения надлежащего хода судебного разбирательства, реальной угрозой побега обвиняемых, по требованию прокурора избрана мера пресечения, в виде временного ареста, которая применена к 15 обвиняемым".Ведомство заявило, что подозреваемые действовали на территории Польши с января по март 2023 года в Хелме, Медыке, Пшемысле, Жешуве, Варшаве, а также в других регионах страны, "проводили мероприятия, ориентированные на выявление объектов критической инфраструктуры, в том числе военных объектов и морских портов".Также прокурор утверждает, что члены якобы сети "поддерживали связь со своими заказчиками и сообщали результаты своей деятельности, за что получали вознаграждение".Действия, инкриминируемые обвиняемым, наказываются лишением свободы на срок до 10 лет.Польские власти регулярно сообщают о выявлении "российских шпионов". В конце июня по соответствующему обвинению был задержан выступавший в первой польской лиге хоккеист Максим Сергеев, в июле сообщалось об украинском гражданине, якобы работавшем на российскую разведку. На этом фоне летом в стране в несколько раз было ужесточено наказание за шпионаж, которое теперь предусматривает до 30 лет лишения свободы. Кроме того, в Польше развивается спор вокруг так называемой комиссии о "российском вмешательстве", закон о создании которой сразу столкнулся с резкой критикой, как внутри Польши, так и на международной арене.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20221229/razvedchik-1842270644.html

https://ria.ru/20230803/yuriskonsult-1887926000.html

https://ria.ru/20230126/sbu-1847616461.html

польша

россия

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, россия, варшава