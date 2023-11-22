https://ria.ru/20231122/pogoda-1910966484.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.11.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T08:22

2023-11-22T08:22

2023-11-22T08:22

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в Москве утром в среду по-декабрьски холодно, столбики термометров на ВДНХ опустились до минус 8,8 градуса, а в Подмосковье местами до минус 12 градусов. Небо закрыто облаками слоистых форм на высоте 450 метров, из которых местами срывается снег. Видимость - более 10 километров. Относительная влажность воздуха 83%. Барометры показываются 748,6 миллиметра ртутного столба, что близко к норме. "В течение дня характер метеоусловий не изменится. Москва и вся Центральная Россия останутся на орбите влияния циклонического вихря, центр которого окажется над Башкортостаном, а значит, сохранится облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице минус 5-7 градусов, в Подмосковье минус 4-9 градусов, что соответствует климатической норме января. Атмосферное давление практически не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Специалист также рассказал, что в ночь на четверг регион окажется "в мешке" арктического холода и в зоне 10-градусных морозов с эффектом вымерзания водяного пара из атмосферы, что будет локально провоцировать выпадение незначительных кристаллических осадков.

https://ria.ru/20231122/pogoda-1910952834.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"