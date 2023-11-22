https://ria.ru/20231122/pogoda-1910966484.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 22.11.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T08:22
2023-11-22T08:22
2023-11-22T08:22
общество
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик рассказал, что в Москве утром в среду по-декабрьски холодно, столбики термометров на ВДНХ опустились до минус 8,8 градуса, а в Подмосковье местами до минус 12 градусов. Небо закрыто облаками слоистых форм на высоте 450 метров, из которых местами срывается снег. Видимость - более 10 километров. Относительная влажность воздуха 83%. Барометры показываются 748,6 миллиметра ртутного столба, что близко к норме. "В течение дня характер метеоусловий не изменится. Москва и вся Центральная Россия останутся на орбите влияния циклонического вихря, центр которого окажется над Башкортостаном, а значит, сохранится облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице минус 5-7 градусов, в Подмосковье минус 4-9 градусов, что соответствует климатической норме января. Атмосферное давление практически не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец. Специалист также рассказал, что в ночь на четверг регион окажется "в мешке" арктического холода и в зоне 10-градусных морозов с эффектом вымерзания водяного пара из атмосферы, что будет локально провоцировать выпадение незначительных кристаллических осадков.
https://ria.ru/20231122/pogoda-1910952834.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в среду
Тишковец: небольшой снег и до минус семи градусов ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 7 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик рассказал, что в Москве
утром в среду по-декабрьски холодно, столбики термометров на ВДНХ опустились до минус 8,8 градуса, а в Подмосковье
местами до минус 12 градусов. Небо закрыто облаками слоистых форм на высоте 450 метров, из которых местами срывается снег. Видимость - более 10 километров. Относительная влажность воздуха 83%. Барометры показываются 748,6 миллиметра ртутного столба, что близко к норме.
"В течение дня характер метеоусловий не изменится. Москва и вся Центральная Россия останутся на орбите влияния циклонического вихря, центр которого окажется над Башкортостаном, а значит, сохранится облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем в столице минус 5-7 градусов, в Подмосковье минус 4-9 градусов, что соответствует климатической норме января. Атмосферное давление практически не изменится и составит 747 миллиметров ртутного столба", - сказал Тишковец.
Специалист также рассказал, что в ночь на четверг регион окажется "в мешке" арктического холода и в зоне 10-градусных морозов с эффектом вымерзания водяного пара из атмосферы, что будет локально провоцировать выпадение незначительных кристаллических осадков.
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