https://ria.ru/20231122/poezda-1911115827.html
После столкновения поездов в Ульяновской области возбудили уголовное дело
После столкновения поездов в Ульяновской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 22.11.2023
После столкновения поездов в Ульяновской области возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения двух поездов в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:00
2023-11-22T17:00
2023-11-22T17:35
происшествия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения двух поездов в Ульяновской области, где пострадали люди, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На место выехали опытные следователи и криминалисты следственных органов СК", - говорится в сообщении ведомства. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.По уголовному делу проводятся следственные действия. Идет осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, планируется назначить ряд экспертиз. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и принять профилактические меры для усиления транспортной безопасности.В РЖД отметили, что столкновение поезда с локомотивом произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции". Компания начала внутреннюю проверку, пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.
https://ria.ru/20231112/poezd-1908927094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После столкновения поездов в Ульяновской области возбудили уголовное дело
СК возбудил уголовное дело после столкновения поездов в Ульяновской области
САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения двух поездов в Ульяновской области, где пострадали люди, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По данным РЖД
, днем в среду пассажирский поезд Пермь
– Адлер
столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет.
"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На место выехали опытные следователи и криминалисты следственных органов СК", - говорится в сообщении ведомства. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.
По уголовному делу проводятся следственные действия. Идет осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, планируется назначить ряд экспертиз. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и принять профилактические меры для усиления транспортной безопасности.
В РЖД отметили, что столкновение поезда с локомотивом произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции". Компания начала внутреннюю проверку, пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.
В Приангарье задержали два поезда из-за столкновения локомотива и грузовика