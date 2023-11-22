https://ria.ru/20231122/poezda-1911115827.html

После столкновения поездов в Ульяновской области возбудили уголовное дело

После столкновения поездов в Ульяновской области возбудили уголовное дело - РИА Новости, 22.11.2023

После столкновения поездов в Ульяновской области возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения двух поездов в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T17:00

2023-11-22T17:00

2023-11-22T17:35

происшествия

ульяновская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 22 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после столкновения двух поездов в Ульяновской области, где пострадали люди, сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.По данным РЖД, днем в среду пассажирский поезд Пермь – Адлер столкнулся со стоящим маневровым тепловозом на станции Бряндино Ульяновской области, за медпомощью с ушибами обратились 25 человек. Схода подвижного состава нет."Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). На место выехали опытные следователи и криминалисты следственных органов СК", - говорится в сообщении ведомства. Максимальная санкция - лишение свободы на два года.По уголовному делу проводятся следственные действия. Идет осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, планируется назначить ряд экспертиз. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего и принять профилактические меры для усиления транспортной безопасности.В РЖД отметили, что столкновение поезда с локомотивом произошло из-за "грубого нарушения при организации работы станции". Компания начала внутреннюю проверку, пострадавшие получат страховую компенсацию, РЖД готовы взять на себя расходы по лечению.

https://ria.ru/20231112/poezd-1908927094.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)