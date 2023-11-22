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В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.11.2023
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16:36 22.11.2023 (обновлено: 17:54 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/poezd-1911109670.html
В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие
В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.11.2023
В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие
Пассажирский поезд, следовавший из Перми в Адлер, столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, пострадали 25 человек, сообщила... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T16:36
2023-11-22T17:54
происшествия
ульяновская область
ржд
пермь
адлер
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пассажирский поезд, следовавший из Перми в Адлер, столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, пострадали 25 человек, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД" в Telegram-канале."В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом", — говорится в публикации.Как отмечается, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, столкновение было попутным.Схода подвижного состава не произошло. По предварительным данным, к медикам с ушибами обратились 25 пассажиров. Им всем оказали помощь, госпитализации не потребовалось, рассказали агентству в Минздраве Ульяновской области.В РЖД заявили, что допущено "грубое нарушение", компания проводит внутреннюю проверку.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20231108/dtp-1908202115.html
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происшествия, ульяновская область, ржд, пермь, адлер
Происшествия, Ульяновская область, РЖД, Пермь, Адлер
В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие

В Ульяновской области столкнулись поезд и тепловоз, пострадали 25 человек

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто столкновения поездов в Ульяновской области. 22 ноября 2023
Место столкновения поездов в Ульяновской области. 22 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место столкновения поездов в Ульяновской области. 22 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пассажирский поезд, следовавший из Перми в Адлер, столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, пострадали 25 человек, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД" в Telegram-канале.
"В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом", — говорится в публикации.
Как отмечается, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, столкновение было попутным.
Схода подвижного состава не произошло. По предварительным данным, к медикам с ушибами обратились 25 пассажиров. Им всем оказали помощь, госпитализации не потребовалось, рассказали агентству в Минздраве Ульяновской области.
В РЖД заявили, что допущено "грубое нарушение", компания проводит внутреннюю проверку.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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ПроисшествияУльяновская областьРЖДПермьАдлер
 
 
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