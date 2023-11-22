https://ria.ru/20231122/poezd-1911109670.html

В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие

В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие - РИА Новости, 22.11.2023

В Ульяновской области поезд столкнулся с тепловозом, есть пострадавшие

Пассажирский поезд, следовавший из Перми в Адлер, столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, пострадали 25 человек, сообщила... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T16:36

2023-11-22T16:36

2023-11-22T17:54

происшествия

ульяновская область

ржд

пермь

адлер

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пассажирский поезд, следовавший из Перми в Адлер, столкнулся в Ульяновской области со стоящим маневровым тепловозом, пострадали 25 человек, сообщила пресс-служба ОАО "РЖД" в Telegram-канале."В 14:49 мск на станции Бряндино (Ульяновская область) произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер со стоящим маневровым тепловозом", — говорится в публикации.Как отмечается, машинист успел экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, столкновение было попутным.Схода подвижного состава не произошло. По предварительным данным, к медикам с ушибами обратились 25 пассажиров. Им всем оказали помощь, госпитализации не потребовалось, рассказали агентству в Минздраве Ульяновской области.В РЖД заявили, что допущено "грубое нарушение", компания проводит внутреннюю проверку.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20231108/dtp-1908202115.html

ульяновская область

пермь

адлер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ульяновская область, ржд, пермь, адлер