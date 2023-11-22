https://ria.ru/20231122/podklyuchenie_k_gazu-1911075179.html

В ауле Верхняя Теберда КЧР началось подключение домов к природному газу

В ауле Верхняя Теберда КЧР началось подключение домов к природному газу - РИА Новости, 22.11.2023

В ауле Верхняя Теберда КЧР началось подключение домов к природному газу

Распределительные газовые сети ввели в эксплуатацию 21 ноября в ауле Верхняя Теберда Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T15:27

2023-11-22T15:27

2023-11-22T15:27

карачаево-черкесская республика

карачаево-черкесская республика (кчр)

природный газ

теберда

рашид темрезов

жкх

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ЧЕРКЕССК, 22 ноя - РИА Новости. Распределительные газовые сети ввели в эксплуатацию 21 ноября в ауле Верхняя Теберда Карачаево-Черкесии, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Рашид Темрезов. Глава региона и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Олег Дергачев приняли участие в торжественном вводе в эксплуатацию распределительных газовых сетей в ауле Верхняя Теберда. Ранее природный газ провели в Новую Теберду. Для газификации Верхней Теберды в рамках программы развития газоснабжения и газификации Карачаево-Черкесской Республики построили 10 километров распределительных газопроводов, установили два пункта редуцирования газа. "Мы обеспечили природным газом 569 домовладений Верхней Теберды, для 209 из которых уже создана техническая возможность подключения", - написал Темрезов. В Верхней Теберде действует еще один проект - догазификация непосредственно домовладений. Кроме того, за счет регионального бюджета субсидируются работы внутри домовладений, а льготным категориям граждан – приобретение внутридомового газового оборудования. Далее к сетевому газу подключат жителей города-курорта Теберда и аула Нижняя Теберда, в следующем году на природный газ будет переведена котельная курортного поселка Домбай. Ранее Темрезов сообщал, что к 2025 году будет обеспечена техническая возможность газификации всех населенных пунктов республики, сейчас уровень газификации в КЧР составляет 85%.

https://ria.ru/20231117/kotelnaya-1910170883.html

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карачаево-черкесская республика (кчр), природный газ, теберда, рашид темрезов, жкх