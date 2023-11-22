Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк поддержал бизнес в туротрасли на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:54 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/podderzhka_biznesa-1911186612.html
МСП Банк поддержал бизнес в туротрасли на 1,5 миллиарда рублей
МСП Банк поддержал бизнес в туротрасли на 1,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 22.11.2023
МСП Банк поддержал бизнес в туротрасли на 1,5 миллиарда рублей
Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банком бизнеса в туристической отрасли за 9 месяцев текущего года составил около 1,5 миллиарда... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:54
2023-11-22T20:54
мсп банк
корпорация мсп
поддержка
туризм
бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:109:1024:685_1920x0_80_0_0_4976511f97c72164800293a185eaf52b.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банком бизнеса в туристической отрасли за 9 месяцев текущего года составил около 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба дочернего банка Корпорации МСП. При этом объем заключенных договоров прямого кредитования за указанный период составил более 1,3 миллиарда рублей, что в три раза больше чем за аналогичный период 2022 года. Среди регионов-лидеров по объему кредитной поддержки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Чеченская Республика (324 миллиона рублей), Республика Татарстан (266 миллионов рублей), Республика Крым (около 90 миллионов рублей), говорится в сообщении. "Сейчас в индустрии гостеприимства сосредоточено большое количество перспективных проектов, которые реализуют компании МСП. Эти проекты принципиально важны для экономики с учетом текущих приоритетов по развитию внутреннего туризма. Одна из ключевых потребностей бизнеса связана с привлечением льготного финансирования. В этом году более 90% кредитов МСП Банка для туротрасли выдаются в рамках госпрограмм поддержки, что позволяет получить финансирование по субсидированным ставкам", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сказал, что совмещенная программа льготного кредитования ПСК+1764 актуальна для долгосрочных инвестиционных проектов. Наибольшее количество проектов в сфере туризма связаны со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса, а также относятся к организации спортивного и развлекательного досуга. В частности, ряд инвестпроектов реализуется в Северо-Кавказском федеральном округе, в Крыму и на Дальнем востоке. Также в ДФО все большее количество предпринимателей развивает сервисы по организации путешествий: разработка нестандартных маршрутов, организация спортивных кемпингов, планирование отпуска "под ключ", включая бронирование билетов и мест проживания, аренду инвентаря и подбора профессиональных гидов, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231114/biznes-1909437883.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e3f91841dbfdfa1088659b0c13239ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мсп банк, корпорация мсп, поддержка, туризм, бизнес
МСП Банк, Корпорация МСП, поддержка, Туризм, Бизнес

МСП Банк поддержал бизнес в туротрасли на 1,5 миллиарда рублей

© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
Вывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банком бизнеса в туристической отрасли за 9 месяцев текущего года составил около 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба дочернего банка Корпорации МСП.
При этом объем заключенных договоров прямого кредитования за указанный период составил более 1,3 миллиарда рублей, что в три раза больше чем за аналогичный период 2022 года. Среди регионов-лидеров по объему кредитной поддержки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Чеченская Республика (324 миллиона рублей), Республика Татарстан (266 миллионов рублей), Республика Крым (около 90 миллионов рублей), говорится в сообщении.
"Сейчас в индустрии гостеприимства сосредоточено большое количество перспективных проектов, которые реализуют компании МСП. Эти проекты принципиально важны для экономики с учетом текущих приоритетов по развитию внутреннего туризма. Одна из ключевых потребностей бизнеса связана с привлечением льготного финансирования. В этом году более 90% кредитов МСП Банка для туротрасли выдаются в рамках госпрограмм поддержки, что позволяет получить финансирование по субсидированным ставкам", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Вывеска МСП Банка
МСП Банк поддержал бизнес Крыма и Севастополя на 3 миллиарда рублей
14 ноября, 18:18
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сказал, что совмещенная программа льготного кредитования ПСК+1764 актуальна для долгосрочных инвестиционных проектов.
Наибольшее количество проектов в сфере туризма связаны со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса, а также относятся к организации спортивного и развлекательного досуга. В частности, ряд инвестпроектов реализуется в Северо-Кавказском федеральном округе, в Крыму и на Дальнем востоке. Также в ДФО все большее количество предпринимателей развивает сервисы по организации путешествий: разработка нестандартных маршрутов, организация спортивных кемпингов, планирование отпуска "под ключ", включая бронирование билетов и мест проживания, аренду инвентаря и подбора профессиональных гидов, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
МСП БанкКорпорация МСПподдержкаТуризмБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала