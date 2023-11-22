МСП Банк поддержал бизнес в туротрасли на 1,5 миллиарда рублей
© Фото предоставлено МСП БанкомВывеска МСП Банка
© Фото предоставлено МСП Банком
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банком бизнеса в туристической отрасли за 9 месяцев текущего года составил около 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба дочернего банка Корпорации МСП.
При этом объем заключенных договоров прямого кредитования за указанный период составил более 1,3 миллиарда рублей, что в три раза больше чем за аналогичный период 2022 года. Среди регионов-лидеров по объему кредитной поддержки, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, Чеченская Республика (324 миллиона рублей), Республика Татарстан (266 миллионов рублей), Республика Крым (около 90 миллионов рублей), говорится в сообщении.
"Сейчас в индустрии гостеприимства сосредоточено большое количество перспективных проектов, которые реализуют компании МСП. Эти проекты принципиально важны для экономики с учетом текущих приоритетов по развитию внутреннего туризма. Одна из ключевых потребностей бизнеса связана с привлечением льготного финансирования. В этом году более 90% кредитов МСП Банка для туротрасли выдаются в рамках госпрограмм поддержки, что позволяет получить финансирование по субсидированным ставкам", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк сказал, что совмещенная программа льготного кредитования ПСК+1764 актуальна для долгосрочных инвестиционных проектов.
Наибольшее количество проектов в сфере туризма связаны со строительством и реконструкцией гостиниц, развитием ресторанного бизнеса, а также относятся к организации спортивного и развлекательного досуга. В частности, ряд инвестпроектов реализуется в Северо-Кавказском федеральном округе, в Крыму и на Дальнем востоке. Также в ДФО все большее количество предпринимателей развивает сервисы по организации путешествий: разработка нестандартных маршрутов, организация спортивных кемпингов, планирование отпуска "под ключ", включая бронирование билетов и мест проживания, аренду инвентаря и подбора профессиональных гидов, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.