https://ria.ru/20231122/podderzhka-1911130547.html
Тюменская область оказывает большую поддержку участникам СВО
Тюменская область оказывает большую поддержку участникам СВО - РИА Новости, 22.11.2023
Тюменская область оказывает большую поддержку участникам СВО
Вопрос поддержки воинов-участников военной спецоперации находится на особом контроле в правительстве Тюменской области, регион регулярно помогает им... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T17:47
2023-11-22T17:47
2023-11-22T17:47
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Вопрос поддержки воинов-участников военной спецоперации находится на особом контроле в правительстве Тюменской области, регион регулярно помогает им дополнительным имуществом и снаряжением, заявил губернатор Александр Моор, выступая перед депутатами Тюменской облдумы с ежегодным посланием о положении дел в регионе. Ранее губернатор отмечал, что с командирами воинских частей, сформированных из жителей Тюменской области, налажена постоянная связь, дополнительное оборудование приобретается исходя из потребностей бойцов. "На приобретение дополнительного имущества и снаряжения – форму, туристический инвентарь, цифровую защищенную связь, оптические приборы, автомобили, дроны, средства противодроновой борьбы и много другого - из бюджета Тюменской области направлено более миллиарда рублей. Мы эту работу продолжаем", – сообщил Александр Моор. Губернатор в послании также отметил, что испытания объединили жителей региона, активизировали волонтерскую деятельность, дали старт инициативам общественных организаций, и поблагодарил волонтёров и всех, кто поддерживает бойцов, за бесценную помощь.
https://ria.ru/20231120/zhile-1910627727.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменская область оказывает большую поддержку участникам СВО
Тюменская область оказывает большую поддержку участникам СВО
ТЮМЕНЬ, 22 ноя – РИА Новости. Вопрос поддержки воинов-участников военной спецоперации находится на особом контроле в правительстве Тюменской области, регион регулярно помогает им дополнительным имуществом и снаряжением, заявил губернатор Александр Моор, выступая перед депутатами Тюменской облдумы с ежегодным посланием о положении дел в регионе.
Ранее губернатор отмечал, что с командирами воинских частей, сформированных из жителей Тюменской области, налажена постоянная связь, дополнительное оборудование приобретается исходя из потребностей бойцов.
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"На приобретение дополнительного имущества и снаряжения – форму, туристический инвентарь, цифровую защищенную связь, оптические приборы, автомобили, дроны, средства противодроновой борьбы и много другого - из бюджета Тюменской области направлено более миллиарда рублей. Мы эту работу продолжаем", – сообщил Александр Моор.
Губернатор в послании также отметил, что испытания объединили жителей региона, активизировали волонтерскую деятельность, дали старт инициативам общественных организаций, и поблагодарил волонтёров и всех, кто поддерживает бойцов, за бесценную помощь.
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