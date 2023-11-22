https://ria.ru/20231122/plan-1910941411.html

СМИ: план ЕС о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться

СМИ: план ЕС о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться - РИА Новости, 22.11.2023

СМИ: план ЕС о помощи Киеву на 20 миллиардов евро может провалиться

План ЕС по представлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов,... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T00:00

2023-11-22T00:00

2023-11-22T00:00

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. План ЕС по представлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро в течение четырех лет может провалиться из-за разногласий среди стран-членов, передает агентство Блумберг со ссылкой на дипломата из Евросоюза. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. "Изначальный план ЕС выделить 20 миллиардов евро... рискует провалиться, потому что некоторые страны-члены, в том числе Германия, не смогли договориться об условиях", - говорится в сообщении агентства. По информации дипломата, страны-члены ЕС надеются, по крайней мере, согласовать выделение пяти миллиардов евро в следующем году. Другой дипломат отметил, что Венгрия блокирует различные проекты по поддержке Киева, поскольку хочет сначала обсудить стратегию по Украине в рамках Евросоюза. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231113/evropa-1908978891.html

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

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в мире, украина, россия, германия, сергей лавров, жозеп боррель, дмитрий песков, нато, евросоюз