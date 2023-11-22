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Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 22.11.2023 (обновлено: 12:43 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/peskov-1911021789.html
Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков
Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2023
Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков
Вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:30
2023-11-22T12:43
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
россия
общество
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос не новый, неоднократно такие вопросы звучали. Сейчас очень пристально все изучают списки помилованных. Но еще раз повторяю, речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием, собственно, определённого времени на передовой, участия в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о помиловании члена банды сатанистов-каннибалов Николая Оголобяка и о том, будут ли в Кремле пересматривать условия помилования участникам таких жестоких преступлений.
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дмитрий песков, россия, общество
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков

Песков: пересмотров процедуры помилования в России за участие в СВО не было

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Вопрос не новый, неоднократно такие вопросы звучали. Сейчас очень пристально все изучают списки помилованных. Но еще раз повторяю, речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием, собственно, определённого времени на передовой, участия в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о помиловании члена банды сатанистов-каннибалов Николая Оголобяка и о том, будут ли в Кремле пересматривать условия помилования участникам таких жестоких преступлений.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияОбщество
 
 
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