https://ria.ru/20231122/peskov-1911021789.html

Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков

Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2023

Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков

Вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:30

2023-11-22T12:30

2023-11-22T12:43

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

россия

общество

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос не новый, неоднократно такие вопросы звучали. Сейчас очень пристально все изучают списки помилованных. Но еще раз повторяю, речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием, собственно, определённого времени на передовой, участия в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о помиловании члена банды сатанистов-каннибалов Николая Оголобяка и о том, будут ли в Кремле пересматривать условия помилования участникам таких жестоких преступлений.

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дмитрий песков, россия, общество