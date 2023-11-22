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Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков
Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков - РИА Новости, 22.11.2023
Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков
Вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было, сообщил... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:30
2023-11-22T12:30
2023-11-22T12:43
дмитрий песков
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вопрос о пересмотре условий помилования для участников СВО не новый, такие вопросы звучали неоднократно, но каких-то пересмотров на этот счет не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вопрос не новый, неоднократно такие вопросы звучали. Сейчас очень пристально все изучают списки помилованных. Но еще раз повторяю, речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием, собственно, определённого времени на передовой, участия в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование. Каких-то пересмотров на этот счет не было ", - сказал Песков, отвечая на вопрос о помиловании члена банды сатанистов-каннибалов Николая Оголобяка и о том, будут ли в Кремле пересматривать условия помилования участникам таких жестоких преступлений.
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дмитрий песков, россия, общество
Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество
Пересмотра условий помилования для участников СВО не было, заявил Песков
Песков: пересмотров процедуры помилования в России за участие в СВО не было