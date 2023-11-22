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ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников - РИА Новости, 22.11.2023
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05:11 22.11.2023 (обновлено: 09:43 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/peremirie-1910956177.html
ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников
ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников - РИА Новости, 22.11.2023
ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников
ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа, сообщило палестинское движение в Telegram-канале по итогам длительных... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T05:11
2023-11-22T09:43
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
хамас
катар
египет
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ДОХА, 22 ноя — РИА Новости. ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа, сообщило палестинское движение в Telegram-канале по итогам длительных переговоров.&quot;После трудных и сложных переговоров в течение многих дней мы объявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии (временном прекращении огня) сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта, согласно которому наступает прекращение огня с обеих сторон&quot;, — говорится в публикации.Отмечается, что Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа и остановит движение своей техники.Договоренности предусматривают доставку сотен грузовиков гуманитарной и медицинской помощи, а также топлива во все районы анклава.ХАМАС отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей.&quot;Во время перемирия &lt;...&gt; (израильские силовики. — Прим. ред.) обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин&quot;, — добавили в заявлении.Кроме того, стороны договорились о полной приостановке полетов в южной части Газы на четыре дня, а в северной части — на период с 10:00 до 16:00 по местному времени.При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".Как сообщила РИА Новости представитель МИД Мария Захарова, Москва приветствует договоренность сторон о гуманитарной паузе.
https://ria.ru/20231122/izrail-1910955300.html
израиль
сектор газа
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, хамас, катар, египет
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, ХАМАС, Катар, Египет
ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников

ХАМАС объявило о достижении договоренности с Израилем о гумперемирии в Газе

© AP Photo / Leo CorreaВид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Вид на обстрел сектора Газа из израильского города Сдерот
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ДОХА, 22 ноя — РИА Новости. ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа, сообщило палестинское движение в Telegram-канале по итогам длительных переговоров.
«

"После трудных и сложных переговоров в течение многих дней мы объявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии (временном прекращении огня) сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта, согласно которому наступает прекращение огня с обеих сторон", — говорится в публикации.

Отмечается, что Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа и остановит движение своей техники.
Договоренности предусматривают доставку сотен грузовиков гуманитарной и медицинской помощи, а также топлива во все районы анклава.
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ХАМАС отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей.
«

"Во время перемирия <...> (израильские силовики. — Прим. ред.) обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", — добавили в заявлении.

Кроме того, стороны договорились о полной приостановке полетов в южной части Газы на четыре дня, а в северной части — на период с 10:00 до 16:00 по местному времени.
При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".
Как сообщила РИА Новости представитель МИД Мария Захарова, Москва приветствует договоренность сторон о гуманитарной паузе.

 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаХАМАСКатарЕгипет
 
 
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