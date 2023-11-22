https://ria.ru/20231122/peremirie-1910956177.html

ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников

ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников - РИА Новости, 22.11.2023

ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем по возвращению заложников

ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа, сообщило палестинское движение в Telegram-канале по итогам длительных... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T05:11

2023-11-22T05:11

2023-11-22T09:43

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ДОХА, 22 ноя — РИА Новости. ХАМАС и Израиль договорились установить четырехдневное перемирие в секторе Газа, сообщило палестинское движение в Telegram-канале по итогам длительных переговоров."После трудных и сложных переговоров в течение многих дней мы объявляем, что с помощью Всемогущего Бога мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии (временном прекращении огня) сроком на четыре дня, благодаря настойчивым усилиям Катара и Египта, согласно которому наступает прекращение огня с обеих сторон", — говорится в публикации.Отмечается, что Израиль прекратит военные действия во всех районах сектора Газа и остановит движение своей техники.Договоренности предусматривают доставку сотен грузовиков гуманитарной и медицинской помощи, а также топлива во все районы анклава.ХАМАС отпустит из плена 50 женщин и детей в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских женщин и детей."Во время перемирия <...> (израильские силовики. — Прим. ред.) обязуются не совершать нападений и не производить задержаний во всех районах сектора Газа, а также обеспечить свободное передвижение граждан с севера на юг по всему шоссе Салах-эд-Дин", — добавили в заявлении.Кроме того, стороны договорились о полной приостановке полетов в южной части Газы на четыре дня, а в северной части — на период с 10:00 до 16:00 по местному времени.При этом ХАМАС пригрозил, что его "батальоны останутся в полной боеготовности для защиты палестинского народа и сопротивления оккупации, несмотря на договоренность о временном перемирии с Израилем".Как сообщила РИА Новости представитель МИД Мария Захарова, Москва приветствует договоренность сторон о гуманитарной паузе.

https://ria.ru/20231122/izrail-1910955300.html

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сектор газа

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, хамас, катар, египет