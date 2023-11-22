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"Будет война". В США рассказали, из кого сделают новую "Украину" - РИА Новости, 22.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:48 22.11.2023 (обновлено: 11:37 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/pentagon-1910960192.html
"Будет война". В США рассказали, из кого сделают новую "Украину"
"Будет война". В США рассказали, из кого сделают новую "Украину" - РИА Новости, 22.11.2023
"Будет война". В США рассказали, из кого сделают новую "Украину"
США хотят спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы, для чего применяют на Тайване те же методы, что против РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T06:48
2023-11-22T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
тайвань
украина
пентагон
афганистан
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. США хотят спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы, для чего применяют на Тайване те же методы, что против России на Украине, пишет американский журнал The American Conservative."Ведомство внешней политики уже пытается подготовить войну с Китаем по той же методичке (как в случае конфликта с Россией. — Прим. ред.). Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня — очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины", — отметили в издании.Автор статьи Брайан Робертсон обратил внимание на то, что конфликт на Украине начался именно тогда, когда после ухода из Афганистана Пентагону понадобился новый способ вытягивать деньги из налогоплательщиков. По словам Робертсона, американцы так и не получили возможности экономить на оборонном бюджете после завершения холодной войны: вместо СССР Вашингтон объявил войну терроризму, вторгся в Афганистан, а затем спровоцировал конфликт на Украине.Нынешняя война на Ближнем Востоке и подготовка "непрямого" конфликта с Китаем также помогут финансировать Пентагон в ущерб простым американцам, предполагает журналист.Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910827028.html
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в мире, китай, сша, тайвань, украина, пентагон, афганистан, россия, ссср
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Тайвань, Украина, Пентагон, Афганистан, Россия, СССР
"Будет война". В США рассказали, из кого сделают новую "Украину"

TACС: США применяют на Тайване те же методы, что на Украине

© AP Photo / Taiwan Ministry of National DefenseЗапуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© AP Photo / Taiwan Ministry of National Defense
Запуск американской зенитной ракеты Standard во время учений ВС Тайваня . Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. США хотят спровоцировать конфликт с Китаем, чтобы военно-промышленный комплекс продолжал получать заказы, для чего применяют на Тайване те же методы, что против России на Украине, пишет американский журнал The American Conservative.
"Ведомство внешней политики уже пытается подготовить войну с Китаем по той же методичке (как в случае конфликта с Россией. — Прим. ред.). Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня — очевидный инструмент для очередной прокси-войны в стиле Украины", — отметили в издании.
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Автор статьи Брайан Робертсон обратил внимание на то, что конфликт на Украине начался именно тогда, когда после ухода из Афганистана Пентагону понадобился новый способ вытягивать деньги из налогоплательщиков. По словам Робертсона, американцы так и не получили возможности экономить на оборонном бюджете после завершения холодной войны: вместо СССР Вашингтон объявил войну терроризму, вторгся в Афганистан, а затем спровоцировал конфликт на Украине.
Нынешняя война на Ближнем Востоке и подготовка "непрямого" конфликта с Китаем также помогут финансировать Пентагон в ущерб простым американцам, предполагает журналист.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе прошлого года, после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей конгресса США. Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в отношениях с Вашингтоном.
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