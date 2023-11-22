https://ria.ru/20231122/orlenok-1910879948.html

Новую Книгу вожатых представили в Москве

Новую Книгу вожатых представили в Москве - РИА Новости, 22.11.2023

Новую Книгу вожатых представили в Москве

Представители министерства просвещения РФ и ВДЦ "Орленок" презентовали современное издание Книги вожатого в рамках пресс-конференции, которая прошла в... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:00

2023-11-22T09:58

россия

москва

общество

социальный навигатор

сергей кравцов

александр джеус

год наставника

орленок (детский центр)

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Представители министерства просвещения РФ и ВДЦ "Орленок" презентовали современное издание Книги вожатого в рамках пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам авторов, в сборнике собран передовой опыт специалистов в сфере дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей.Издание создано по инициативе министерства просвещения России в Год педагога и наставника."В Год педагога и наставника по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова появилась идея объединить весь опыт, который существует в сфере сопровождения ребенка такого уникального педагогического работника как вожатый. Эта книга – огромный труд большого состава специалистов. Прежде всего, это большое обобщение и переосмысление современной работы в сфере сопровождения ребенка в должности вожатый, которое может быть применимо не только в организации летнего отдыха, но и в детских, юношеских, общественных, образовательных организациях", – рассказала директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталия Наумова.В состав авторского коллектива книги вошли ученые, вожатые, педагоги-практики федеральных детских центров России. Работу над сборником возглавляла команда "Орленка".По словам директора ВДЦ "Орленок" Александра Джеуса, новое издание нужно было собрать в короткие сроки – полгода."Понимая важность этой работы, мы вместе с коллегами из других федеральных детских центров, по сути, воздали квинтэссенцию всех современных вожатских практик. Мы постарались собрать все лучшие, необходимые практики, и дать некий гроссбух не только для работы вожатого, но и для родителей, общественных организаций", – подчеркнул Джеус.Как отметили спикеры, в книге собраны статьи о формах работы, есть объяснение, чем, например, экспедиция отличается от похода, как вести за собой ребят, а также даны рекомендации прикладного характера, творческие идеи и решения.По словам авторов, книгу можно будет прочитать как в печатном, так и электронном виде."Книгу вожатого можно бесплатно скачать на сайте "Орленка". А что касается первого тиража, то он пока небольшой, и будет распределен в педвузы, детские лагеря и учреждения, где профессионально занимаются с детьми. Эта книга важная и востребованная, это книга-путеводитель. В ней, конечно, нет абсолютных ответов на все вопросы, но она дает возможность найти свой путь, как ответить на эти вопросы", – рассказал Джеус.Он добавил, что это издание не последнее и работа в этом направлении будет продолжаться.

https://sn.ria.ru/20231117/orlenok-1909791983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Презентация современного издания Книги вожатого Презентация современного издания Книги вожатого 2023-11-22T09:00 true PT69M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, общество, социальный навигатор, сергей кравцов, александр джеус, год наставника, орленок (детский центр), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)