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Новую Книгу вожатых представили в Москве - РИА Новости, 22.11.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
09:00 22.11.2023 (обновлено: 09:58 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/orlenok-1910879948.html
Новую Книгу вожатых представили в Москве
Новую Книгу вожатых представили в Москве - РИА Новости, 22.11.2023
Новую Книгу вожатых представили в Москве
Представители министерства просвещения РФ и ВДЦ "Орленок" презентовали современное издание Книги вожатого в рамках пресс-конференции, которая прошла в... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T09:00
2023-11-22T09:58
россия
москва
общество
социальный навигатор
сергей кравцов
александр джеус
год наставника
орленок (детский центр)
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Представители министерства просвещения РФ и ВДЦ "Орленок" презентовали современное издание Книги вожатого в рамках пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам авторов, в сборнике собран передовой опыт специалистов в сфере дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей.Издание создано по инициативе министерства просвещения России в Год педагога и наставника."В Год педагога и наставника по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова появилась идея объединить весь опыт, который существует в сфере сопровождения ребенка такого уникального педагогического работника как вожатый. Эта книга – огромный труд большого состава специалистов. Прежде всего, это большое обобщение и переосмысление современной работы в сфере сопровождения ребенка в должности вожатый, которое может быть применимо не только в организации летнего отдыха, но и в детских, юношеских, общественных, образовательных организациях", – рассказала директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталия Наумова.В состав авторского коллектива книги вошли ученые, вожатые, педагоги-практики федеральных детских центров России. Работу над сборником возглавляла команда "Орленка".По словам директора ВДЦ "Орленок" Александра Джеуса, новое издание нужно было собрать в короткие сроки – полгода."Понимая важность этой работы, мы вместе с коллегами из других федеральных детских центров, по сути, воздали квинтэссенцию всех современных вожатских практик. Мы постарались собрать все лучшие, необходимые практики, и дать некий гроссбух не только для работы вожатого, но и для родителей, общественных организаций", – подчеркнул Джеус.Как отметили спикеры, в книге собраны статьи о формах работы, есть объяснение, чем, например, экспедиция отличается от похода, как вести за собой ребят, а также даны рекомендации прикладного характера, творческие идеи и решения.По словам авторов, книгу можно будет прочитать как в печатном, так и электронном виде."Книгу вожатого можно бесплатно скачать на сайте "Орленка". А что касается первого тиража, то он пока небольшой, и будет распределен в педвузы, детские лагеря и учреждения, где профессионально занимаются с детьми. Эта книга важная и востребованная, это книга-путеводитель. В ней, конечно, нет абсолютных ответов на все вопросы, но она дает возможность найти свой путь, как ответить на эти вопросы", – рассказал Джеус.Он добавил, что это издание не последнее и работа в этом направлении будет продолжаться.
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россия
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Презентация современного издания Книги вожатого
Презентация современного издания Книги вожатого
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россия, москва, общество, социальный навигатор, сергей кравцов, александр джеус, год наставника, орленок (детский центр), министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Москва, Общество, Социальный навигатор, Сергей Кравцов, Александр Джеус, Год наставника, Орленок (детский центр), Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Год педагога и наставника

Новую Книгу вожатых представили в Москве

© РИА Новости / Виталий БелоусовПрезентация современного издания Книги вожатого в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. 21 ноября 2023
Презентация современного издания Книги вожатого в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве. 21 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Презентация современного издания Книги вожатого в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. 21 ноября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Представители министерства просвещения РФ и ВДЦ "Орленок" презентовали современное издание Книги вожатого в рамках пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". По словам авторов, в сборнике собран передовой опыт специалистов в сфере дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей.
Издание создано по инициативе министерства просвещения России в Год педагога и наставника.
"В Год педагога и наставника по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова появилась идея объединить весь опыт, который существует в сфере сопровождения ребенка такого уникального педагогического работника как вожатый. Эта книга – огромный труд большого состава специалистов. Прежде всего, это большое обобщение и переосмысление современной работы в сфере сопровождения ребенка в должности вожатый, которое может быть применимо не только в организации летнего отдыха, но и в детских, юношеских, общественных, образовательных организациях", – рассказала директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталия Наумова.
В состав авторского коллектива книги вошли ученые, вожатые, педагоги-практики федеральных детских центров России. Работу над сборником возглавляла команда "Орленка".
© РИА Новости / Виталий БелоусовПрезентация современного издания Книги вожатого
Презентация современного издания Книги вожатого
Презентация современного издания Книги вожатого
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3
© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия Наумова
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия Наумова
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия Наумова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3
© РИА Новости / Виталий БелоусовДиректор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус
Директор Всероссийского детского центра Орленок Александр Джеус
Директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3
Презентация современного издания Книги вожатого
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 3
Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации Наталия Наумова
© РИА Новости / Виталий Белоусов
2 из 3
Директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус
© РИА Новости / Виталий Белоусов
3 из 3
По словам директора ВДЦ "Орленок" Александра Джеуса, новое издание нужно было собрать в короткие сроки – полгода.
"Понимая важность этой работы, мы вместе с коллегами из других федеральных детских центров, по сути, воздали квинтэссенцию всех современных вожатских практик. Мы постарались собрать все лучшие, необходимые практики, и дать некий гроссбух не только для работы вожатого, но и для родителей, общественных организаций", – подчеркнул Джеус.
Как отметили спикеры, в книге собраны статьи о формах работы, есть объяснение, чем, например, экспедиция отличается от похода, как вести за собой ребят, а также даны рекомендации прикладного характера, творческие идеи и решения.
По словам авторов, книгу можно будет прочитать как в печатном, так и электронном виде.
"Книгу вожатого можно бесплатно скачать на сайте "Орленка". А что касается первого тиража, то он пока небольшой, и будет распределен в педвузы, детские лагеря и учреждения, где профессионально занимаются с детьми. Эта книга важная и востребованная, это книга-путеводитель. В ней, конечно, нет абсолютных ответов на все вопросы, но она дает возможность найти свой путь, как ответить на эти вопросы", – рассказал Джеус.
Он добавил, что это издание не последнее и работа в этом направлении будет продолжаться.
Мир глазами журналиста - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Мир глазами журналиста
17 ноября, 09:00
 
Год педагога и наставникаРоссияМоскваОбществоСоциальный навигаторСергей КравцовАлександр ДжеусГод наставникаОрленок (детский центр)Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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