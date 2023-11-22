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СМИ: Орбан пригрозил перестать помогать Киеву из-за политики ЕС по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
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20:24 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/orban-1911183082.html
СМИ: Орбан пригрозил перестать помогать Киеву из-за политики ЕС по Украине
СМИ: Орбан пригрозил перестать помогать Киеву из-за политики ЕС по Украине - РИА Новости, 22.11.2023
СМИ: Орбан пригрозил перестать помогать Киеву из-за политики ЕС по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T20:24
2023-11-22T20:24
в мире
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россия
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виктор орбан
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины, пишет газета Politico со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю. Как пишет газета, ссылаясь на документ, Орбан подчеркнул в письме, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров об её вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока не состоится "стратегическое обсуждение" на саммите ЕС в декабре в Брюсселе. "Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи... Европейский совет не в состоянии принимать ключевые решения о предлагаемых гарантиях безопасности или дополнительной финансовой поддержке Украины, одобрять дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договариваться о будущем процесса расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины", - приводит газета выдержки из письма, с которым ознакомилась Politico. Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html
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в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, сергей лавров, шарль мишель, politico, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Шарль Мишель, Politico, НАТО, Евросоюз
СМИ: Орбан пригрозил перестать помогать Киеву из-за политики ЕС по Украине

Politico: Орбан пригрозил перестать помогать Киеву из-за политики ЕС по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза и будущее вступление Украины в ЕС, если европейские лидеры не согласятся пересмотреть свою стратегию в отношении Украины, пишет газета Politico со ссылкой на письмо Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Как пишет газета, ссылаясь на документ, Орбан подчеркнул в письме, что никакое решение о финансировании Украины, начале переговоров об её вступлении в ЕС или дальнейших санкциях против России не может быть принято до тех пор, пока не состоится "стратегическое обсуждение" на саммите ЕС в декабре в Брюсселе.
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"Европейский совет должен подвести итоги реализации и эффективности нашей текущей политики в отношении Украины, включая различные программы помощи... Европейский совет не в состоянии принимать ключевые решения о предлагаемых гарантиях безопасности или дополнительной финансовой поддержке Украины, одобрять дальнейшее усиление режима санкций ЕС или договариваться о будущем процесса расширения, если не будет найден консенсус относительно нашей будущей стратегии в отношении Украины", - приводит газета выдержки из письма, с которым ознакомилась Politico.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а потом выделять деньги Киеву. Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что позицию Венгрии о необходимости пересмотреть европейскую стратегию в отношении конфликта на Украине разделяет ряд крупных стран ЕС.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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