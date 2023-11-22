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Россия созывает неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря - РИА Новости, 22.11.2023
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01:12 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/oon-1910947833.html
Россия созывает неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря
Россия созывает неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря - РИА Новости, 22.11.2023
Россия созывает неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря
Россия проведет 8 декабря неформальное заседание Совета Безопасности ООН, где очевидцы расскажут о событиях десятилетней давности на Украине, сообщил постоянный РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T01:12
2023-11-22T01:12
в мире
россия
украина
киев
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Россия проведет 8 декабря неформальное заседание Совета Безопасности ООН, где очевидцы расскажут о событиях десятилетней давности на Украине, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по "формуле Аррии", которую мы проведем 8 декабря", - сказал он на заседании СБ ООН. Так называемый "евромайдан", который начался в Киеве ровно десять лет назад, Небензя назвал "первородным грехом, из-за которого Украина медленно, но верно покатилась в пропасть". Нынешнее заседание СБ ООН созвали США и Албания для обсуждения "гуманитарной ситуации на Украине". Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html
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в мире, россия, украина, киев, василий небензя, совет безопасности оон, оон, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, ООН, Евросоюз
Россия созывает неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря

Небензя: Россия созывает неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 22 ноя - РИА Новости. Россия проведет 8 декабря неформальное заседание Совета Безопасности ООН, где очевидцы расскажут о событиях десятилетней давности на Украине, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по "формуле Аррии", которую мы проведем 8 декабря", - сказал он на заседании СБ ООН.
Так называемый "евромайдан", который начался в Киеве ровно десять лет назад, Небензя назвал "первородным грехом, из-за которого Украина медленно, но верно покатилась в пропасть".
Нынешнее заседание СБ ООН созвали США и Албания для обсуждения "гуманитарной ситуации на Украине".
Десять лет назад, 21 ноября 2013, на майдане в Киеве начались протесты, приведшие к госперевороту. Поводом для массовых выступлений стала приостановка подписания властью соглашения с ЕС об ассоциации.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
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В миреРоссияУкраинаКиевВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНЕвросоюз
 
 
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