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Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде - РИА Новости, 22.11.2023
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Наука
 
19:25 22.11.2023
https://ria.ru/20231122/ogurtsy-1911163752.html
Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде
Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде - РИА Новости, 22.11.2023
Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде
Российские ученые собрали рекордный урожай овощей и впервые вырастили огурцы на станции Восток в Антарктиде, сообщили в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T19:25
2023-11-22T19:25
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские ученые собрали рекордный урожай овощей и впервые вырастили огурцы на станции Восток в Антарктиде, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Урожай огурцов на станции Восток собрали впервые. За 60 дней с момента высадки удалось вырастить 16,5 килограмма плодов", - говорится в сообщении. Ученые сообщили, что урожай всех овощей на этот раз был "рекордным". Ранее российские полярники впервые успешно вырастили в Антарктиде арбузы. В институте отметили, что вырастить огурцы на станции было значительно проще, чем арбузы, так как они менее прихотливые. По данным учёных, в двух оранжереях на станции Восток с использованием беспочвенной технологии "панопоника" на одном квадратном метре площади в год можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты. Станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. В июле 1983 года на ней была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2 градуса.
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антарктида, россия, в мире
Наука, Антарктида, Россия, В мире
Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде

Российские ученые впервые вырастили огурцы на станции Восток в Антарктиде

© Фото : Арктический и антарктический институт/ВКонтактеВыращенные российскими учеными овощи на станции Восток в Антарктиде
Выращенные российскими учеными овощи на станции Восток в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Арктический и антарктический институт/ВКонтакте
Выращенные российскими учеными овощи на станции Восток в Антарктиде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские ученые собрали рекордный урожай овощей и впервые вырастили огурцы на станции Восток в Антарктиде, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
"Урожай огурцов на станции Восток собрали впервые. За 60 дней с момента высадки удалось вырастить 16,5 килограмма плодов", - говорится в сообщении.
© Фото : Арктический и антарктический институт/ВКонтактеВыращенные российскими учеными овощи на станции Восток в Антарктиде
Выращенные российскими учеными овощи на станции Восток в Антарктиде - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© Фото : Арктический и антарктический институт/ВКонтакте
Выращенные российскими учеными овощи на станции Восток в Антарктиде
Ученые сообщили, что урожай всех овощей на этот раз был "рекордным".
Ранее российские полярники впервые успешно вырастили в Антарктиде арбузы. В институте отметили, что вырастить огурцы на станции было значительно проще, чем арбузы, так как они менее прихотливые.
По данным учёных, в двух оранжереях на станции Восток с использованием беспочвенной технологии "панопоника" на одном квадратном метре площади в год можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты.
Станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. В июле 1983 года на ней была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2 градуса.
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