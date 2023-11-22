https://ria.ru/20231122/ogurtsy-1911163752.html

Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде

Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде - РИА Новости, 22.11.2023

Российские ученые впервые собрали урожай огурцов в Антарктиде

Российские ученые собрали рекордный урожай овощей и впервые вырастили огурцы на станции Восток в Антарктиде, сообщили в пресс-службе Арктического и... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T19:25

2023-11-22T19:25

2023-11-22T19:25

наука

антарктида

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911162123_0:111:1280:831_1920x0_80_0_0_bbe138f4e98d61d3d16906a250696f81.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российские ученые собрали рекордный урожай овощей и впервые вырастили огурцы на станции Восток в Антарктиде, сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "Урожай огурцов на станции Восток собрали впервые. За 60 дней с момента высадки удалось вырастить 16,5 килограмма плодов", - говорится в сообщении. Ученые сообщили, что урожай всех овощей на этот раз был "рекордным". Ранее российские полярники впервые успешно вырастили в Антарктиде арбузы. В институте отметили, что вырастить огурцы на станции было значительно проще, чем арбузы, так как они менее прихотливые. По данным учёных, в двух оранжереях на станции Восток с использованием беспочвенной технологии "панопоника" на одном квадратном метре площади в год можно вырастить до 100 килограммов огурцов, 29 килограммов томатов, 11 килограммов сладкого перца и 149 килограммов листовой капусты. Станция Восток – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде. В июле 1983 года на ней была зафиксирована самая низкая температура воздуха на планете – минус 89,2 градуса.

https://ria.ru/20230427/udobreniya-1868013238.html

антарктида

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

антарктида, россия, в мире