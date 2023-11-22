https://ria.ru/20231122/odkb-1911055007.html

МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ

МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ

Решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление, Москва не считает, что оно отвечает интересам Армении, заявила на брифинге... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T14:24

2023-11-22T14:24

2023-11-22T14:40

в мире

армения

одкб

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление, Москва не считает, что оно отвечает интересам Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решение армянского руководства не участвовать в совместном заседании вышеобознченных структур - и речь идет о форматах Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей совета безопасности (ОДКБ в Минске - ред.) - 22 ноября и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября вызывает, конечно, сожаление", - сказала Захарова на брифинге.Она также отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, это оставляет открытыми двери для Еревана."В то же время, насколько мы понимаем, армянские коллеги не намерены блокировать работу уставных органов организации и препятствовать одобрению уже согласованных документов. По сути это оставляет для Еревана открытые двери и позволяет ему в последующем присоединяться к работе", - добавила официальный представитель российского МИД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, одкб, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)