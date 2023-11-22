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МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
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14:24 22.11.2023 (обновлено: 14:40 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/odkb-1911055007.html
МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ
МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ
Решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление, Москва не считает, что оно отвечает интересам Армении, заявила на брифинге... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T14:24
2023-11-22T14:40
в мире
армения
одкб
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление, Москва не считает, что оно отвечает интересам Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова."Решение армянского руководства не участвовать в совместном заседании вышеобознченных структур - и речь идет о форматах Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей совета безопасности (ОДКБ в Минске - ред.) - 22 ноября и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября вызывает, конечно, сожаление", - сказала Захарова на брифинге.Она также отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, это оставляет открытыми двери для Еревана."В то же время, насколько мы понимаем, армянские коллеги не намерены блокировать работу уставных органов организации и препятствовать одобрению уже согласованных документов. По сути это оставляет для Еревана открытые двери и позволяет ему в последующем присоединяться к работе", - добавила официальный представитель российского МИД.
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в мире, армения, одкб, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, ОДКБ, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России отметил, что Армения не блокирует работу уставных органов ОДКБ

Захарова: неучастие в мероприятиях ОДКБ не отвечает интересам Армении

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Решение Армении не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление, Москва не считает, что оно отвечает интересам Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Решение армянского руководства не участвовать в совместном заседании вышеобознченных структур - и речь идет о форматах Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны, Комитета секретарей совета безопасности (ОДКБ в Минске - ред.) - 22 ноября и сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 23 ноября вызывает, конечно, сожаление", - сказала Захарова на брифинге.
Она также отметила, что Армения не намерена блокировать работу уставных органов ОДКБ, это оставляет открытыми двери для Еревана.
"В то же время, насколько мы понимаем, армянские коллеги не намерены блокировать работу уставных органов организации и препятствовать одобрению уже согласованных документов. По сути это оставляет для Еревана открытые двери и позволяет ему в последующем присоединяться к работе", - добавила официальный представитель российского МИД.
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В миреАрменияОДКБМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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