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В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
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12:28 22.11.2023 (обновлено: 12:29 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/odkb-1911019859.html
В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ
В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ
В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:28
2023-11-22T12:29
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но конечно, мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - сказал он журналистам.Накануне стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в телефонной беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником ранее также заявил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.), Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909655104.html
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армения, одкб, дмитрий песков, политика, россия
Армения, ОДКБ, Дмитрий Песков, Политика, Россия
В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ

Песков: Россия сожалеет из-за неучастия Армении в саммите ОДКБ в Минске

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но конечно, мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - сказал он журналистам.
Накануне стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в телефонной беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником ранее также заявил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.), Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях
15 ноября, 17:58
 
АрменияОДКБДмитрий ПесковПолитикаРоссия
 
 
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