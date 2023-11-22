https://ria.ru/20231122/odkb-1911019859.html

В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ

В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023

В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ

В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T12:28

2023-11-22T12:28

2023-11-22T12:29

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но конечно, мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - сказал он журналистам.Накануне стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в телефонной беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником ранее также заявил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.), Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Кирилл Волков

армения, одкб, дмитрий песков, политика, россия