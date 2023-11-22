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В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ
В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ - РИА Новости, 22.11.2023
В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ
В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках... РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T12:28
2023-11-22T12:28
2023-11-22T12:29
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но конечно, мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - сказал он журналистам.Накануне стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян в телефонной беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником ранее также заявил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.), Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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армения, одкб, дмитрий песков, политика, россия
Армения, ОДКБ, Дмитрий Песков, Политика, Россия
В Кремле рассчитывают, что Армения продолжит работать в ОДКБ
Песков: Россия сожалеет из-за неучастия Армении в саммите ОДКБ в Минске
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. В Кремле сожалеют, что Армения не будет участвовать на высоком уровне в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября, и надеются, что Ереван продолжит работу в рамках организации, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, можно выразить сожаление в связи с тем, что на высоком уровне не будет участия Армении в этом саммите завтрашнем. Мы надеемся, что будет участие на рабочем, экспертном уровне. Но конечно, мы рассчитываем на то, что Армения будет продолжать свою работу в рамках организации", - сказал он журналистам.
Накануне стало известно, что министр обороны Армении Сурен Папикян не будет участвовать в заседаниях в рамках ОДКБ в Минске. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян
в телефонной беседе с белорусским коллегой Сергеем Алейником
ранее также заявил, что не сможет принять участие в совместном заседании СМИД (Совета министров иностранных дел - ред.), Совета министров обороны и Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ.
Ранее от участия в саммите ОДКБ отказался премьер-министр Армении Никол Пашинян
.
МИД России предостерег Пашиняна от попытки усидеть на двух стульях