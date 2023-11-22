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Дресс-код свидания: как расположить к себе партнера при помощи одежды
Дресс-код свидания: как расположить к себе партнера при помощи одежды - РИА Новости, 22.11.2023
Дресс-код свидания: как расположить к себе партнера при помощи одежды
Считается, что свидание — это повод одеться по-особенному, но как? Нужно ли приходить в костюме-тройке и вечернем платье? А если, наоборот, надеть пижаму в виде единорога? Влияет ли цвет одежды на то, какое впечатление мы произведем? И как подружить друг с другом желания остаться собой и понравиться другому?
2023-11-22T14:00
2023-11-22T14:00
2023-11-22T14:00
нас двое
одежда
стиль
отношения
любовь
знакомства
вконтакте
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Дресс-код свидания: как расположить к себе партнера при помощи одежды
Считается, что свидание — это повод одеться по-особенному, но как? Нужно ли приходить в костюме-тройке и вечернем платье? А если, наоборот, надеть пижаму в виде единорога? Влияет ли цвет одежды на то, какое впечатление мы произведем? И как подружить друг с другом желания остаться собой и понравиться другому?
audio/mpeg
Дресс-код свидания: как расположить к себе партнера при помощи одежды
Считается, что свидание — это повод одеться по-особенному, но как? Нужно ли приходить в костюме-тройке и вечернем платье? А если, наоборот, надеть пижаму в виде единорога? Влияет ли цвет одежды на то, какое впечатление мы произведем? И как подружить друг с другом желания остаться собой и понравиться другому?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — стилистка и художница по костюмам Ольга Зацепина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Руслан Жигалов, Полина ПанинаПродюсер: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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одежда, стиль, отношения, любовь, знакомства, вконтакте, аудио
Нас двое, Одежда, стиль, отношения, Любовь, знакомства, ВКонтакте
Дресс-код свидания: как расположить к себе партнера при помощи одежды
Считается, что свидание — это повод одеться по-особенному, но как? Нужно ли приходить в костюме-тройке и вечернем платье? А если, наоборот, надеть пижаму в виде единорога? Влияет ли цвет одежды на то, какое впечатление мы произведем? И как подружить друг с другом желания остаться собой и понравиться другому?